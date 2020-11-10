Похороны Александра Колтового. Биография и последние часы жизни ведущего "ДНК" на НТВ

Авиакатастрофа привела в ужас россиян 7 ноября 2020. Популярный ведущий ток-шоу и соведущий Леры Кудрявцевой Александр Колтовой - погиб. Самолет Cessna, которым он управлял, рухнул в Подмосковье. Вместе с ним на борту самолета находилась Наталья Климова. Она тоже погибла. Видео крушения.

Александр Колтовой погиб 7 ноября 2020

Авиакатастрофа привела в ужас россиян 7 ноября 2020. Популярный ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий Леры Кудрявцевой на шоу «Звезды сошлись» канала «НТВ» Александр Колтовой погиб. Самолет Cessna, которым управлял 41-летний ведущий, рухнул в Подмосковье. Вместе с ним на борту самолета находилась девушка. Она тоже погибла.

Трагедия

7 ноября 2020. Самолет под управлением Котлового следовал в Рыбинск Ярославской области. Ведущий подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но машина загорелась. По предварительным данным, через несколько минут после взлета загорелся двигатель. Огонь уничтожил Cessna почти полностью за пять минут. Перед вылетом судно успешно прошло все необходимые проверки.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В качестве версий произошедшего рассматриваются ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета. Фрагменты сгоревшего самолета отправят на экспертизу.

- Продолжается изучение технической документации воздушного судна, полученная в ходе следствия информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов очевидцев авиапроисшествия, показаниями свидетелей, - сообщила представитель СУ на транспорте СК России Елена Марковская.

Кто был в самолете?

На борту самолета во время трагедии находилась пассажирка. По некоторым данным, это супруга Колтового. Однако ведущая Лера Кудрявцева, коллега Колтового, опровергла то, что в кабине с пилотом находилась его жена. Телеведущая написала в Instagram:

- Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей — выясняется.

Чуть позже Telegram-канал «112» раскрыл личность женщины, погибшей во время крушения самолета в Подмосковье вместе с ведущим НТВ.

- Стало известно, кто находился на борту с Александром. Девушку зовут Наталья Климова. Ее тело опознали, — уточняется в сообщении.

Климовой было 33 года, она была сотрудницей «одного из банков». По информации Telegram-канал «НеМалахов», Климова коренная москвичка, выпускница факультета технотронных архивов и документов Историко-архивного института РГГУ.



Стало известно, что успел сказать диспетчеру перед крушением самолета Александр Колтовой. Об этом рассказал инструктор по летному делу Тимур Саттаров, который и научил телеведущего летать:

- Он успел доложить диспетчеру во "Внуково", что на борту пожар и он будет принимать решение идти на вынужденную посадку.

Помимо этого, Саттаров рассказал, что Александр был «подготовленным пилотом, он летал давно, много и на разных самолетах». По словам инструктора, они постоянно отрабатывали все процедуры — и на отказ двигателя, и на посадки.

Высказал эксперт мнение и по вопросу, почему Колтовому не удалось успешно приземлиться. Дело в том, что его самолет летел над Новорязанским шоссе, где проходят трассы захода на посадку во Внуково, Домодедово и Шереметьево.

- Чтобы маленькие самолеты не мешали заходам больших, их снижают на высоту 100–150 метров. С этой высоты маленькие самолеты могут пролететь с отказавшим двигателем от 1,5 до 3 км, постоянно снижаясь. Это если мы говорим о дистанции без учета препятствий. Но там все вокруг застроено — ЛЭП, трубы ТЭЦ, много других строений. Очень сложный рельеф. Было бы поле, Саша справился бы, - сказал Саттаров.

Он добавил, что телеведущий пытался найти территорию, на которую можно было бы сесть, но, скорее всего, его отвлек пожар в салоне, сообщает НТВ.

Биография

В далеком 1979 году 30 мая в Москве на свет появился талантливый артист и ведущий. Мама будущей звезды работала микробиологом в НИИ, а отец - ведущим инженером на предприятии с космическим направлением деятельности. Маленький Саша планировал посвятить свою жизнь геофизики. Ему нравилась идея путешествовать по стране в рамках экспедиции геологов, сидеть у костра и петь песни. Когда ему исполнилось 5 лет, он увлекся компьютерной техникой.

В 1994 году Александр начал учиться в лицее информационных технологий №1533 по направлению «программирование». Александр стал пробовать себя в создании виртуальных страниц и в 1998 году создал свой первый сайт.Спустя два года он устроился на работу в фирму "Агама", в которой возглавил проект по созданию коммерческого направления. Но он отошел от технических специальностей и прошел обучение в школе журналистики «Internews».

Популярная журналистика

27 октября 2001 года Александр Колтовой стал известен - в свет вышло реалити-шоу «За стеклом», в котором он провел неделю, но этот опыт стал для него серьезным толчком в создании карьеры на телевидении. После ухода из шоу, Александру поступило приглашение на роль ведущего в программе «Сеть» на канале ТВ-6. Именно так началась профессиональная карьера журналиста на ТВ. Тут же он получил должность редактора в научном глянцевом журнале. Спустя четыре года Александр занял кресло главного редактора и режиссера передачи «Галилео» на СТС.

В 2012 году перешел на телеканал "Наука 2.0", где работал ведущим в цикле документальных фильмов «Технологии спорта и секреты рекордов». Параллельно он проводил опасные и экстремальные эксперименты в передаче «На пределе». С весны 2018 года Колтовой возглавил популярное шоу на НТВ «ДНК». Ее гости простые люди и звезды шоу-бизнеса, которые пытаются разобраться в семейных конфликтах.

Потеря любимого ведущего

Посмотреть эту публикацию в Instagram Осваиваем серьезную авиацию и полеты на эшелонах. ✈️ Публикация от Александр Колтовой (@koltovoy) 1 Ноя 2020 в 6:18 PST

Последний пост Колтового в соцсети instagram — это три видео полета и 2 фотографии с неба:

- Осваиваем серьезную авиацию и полеты на эшелонах, - подписал пост Александр.

А ниже 3 424 комментария с соболезнованиями.

- Сколько хороших людей этот год унес. Сашка, лети на облака. Мы будем тебя помнить всегда сдержанным, строгим, но настоящим мужчиной, - написала певица Юлия Лебеда.

- Один из лучших ведущих, который ничего не боялся и был готов на любой эксперимент, соболезную, - отметила Анастасия.

- Я реву, просто обожала «ДНК» именно из-за вас, вы хороший человек, ведущий. Что за жизнь, никто из нас не знает, когда уйдет, у кого какая судьба, - отметила Татьяна.

- Ужасная трагедия. Не могу поверить. Очень нравилась передача «Тест ДНК». Самый сдеражнный ведущий.

- Жертв было бы гораздо больше, если бы Саша не направил самолет от шоссе в поле. Саша, ты Герой, покойся с миром, - принесла соболезнования Ольга.

Когда состоятся похороны

Дата похорон пока открыта. Его коллеги с канала "НТВ", родыне и друзья о дате прощания не сообщали. Мы будем следить за этой информацией.