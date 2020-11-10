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Чем опасна разблокировка гаджета с помощью отпечатка пальца, ответил эксперт

15:45 10.11.2020 Фото: pixabay.com
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Лучшим способом защиты является сложный и достаточно часто сменяемый пароль.

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Эксперт рассказал, почему не стоит включать смартфон отпечатком пальцев

Даже если смартфон и компьютер оборудованы дактилоскопическими датчиками, лучше ими не пользоваться. Мобильные устройства и без того являются высокоэффективными системами слежения за своими хозяевами, нет нужды передавать через них еще и дактилоскопические данные, рассказал агентству "Прайм" завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.
"Во-первых, надежная защита критически важной информации подразумевает периодическую (и достаточно частую) смену паролей. Запас сложных паролей, вводимых с клавиатуры, практически неограничен, в то время как пальцев на руках у человека всего десять", — объясняет эксперт.

Во-вторых, при всем технологическом совершенстве современных дактилоскопических датчиков, в их работе периодически возникают сбои. Датчики чувствительны к загрязнениям (как пальцев, так и сканирующей поверхности), крупная царапина на "ключевом" пальце также может стать проблемой. На этот случай существует резервный пароль, вводимый с клавиатуры, но это означает лишь то, что его ни в коем случае нельзя забывать, добавляет он.

"Наконец, смартфон с активно используемым дактилоскопическим датчиком является средством сбора отпечатков пальцев своего владельца. И если с применением дактилоскопических сканеров в посольствах приходится мириться, то доверить свою биометрическую информацию широкому кругу неустановленных лиц готовы не все", — отмечает Садыков.

По его мнению, лучшим способом защиты является сложный и достаточно часто сменяемый пароль. В идеале он должен быть "плавающим", то есть, зависеть от, например, даты, дня недели или других обстоятельств некоторым нетривиальным образом, известным только владельцу, заключил эксперт.

Источник: 1prime.ru

дактилоскопия отпечаток смартфон
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