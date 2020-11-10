Флот вышел в русло Оби для строительства нового моста в Новосибирске

Всего на стройплощадке задействовано свыше 450 строителей и специалистов и 68 единиц спецтехники.

В Новосибирске будет четвертый мост

На воду доставили буровую установку

Чтобы приступить к технически сложной работе непосредственно в русле Оби, к месту возведения опор подошли суда спецфлота. Они доставили особый груз: буровую установку Bauer BG33, специальные краны и другое сложное оборудование. Работа по-настоящему ювелирная: всего в ста метрах ниже по течению ‒ железнодорожный мост, рядом проходят и линии электропередач.

Основания опор в реке смонтируют методом вертикального бурения. Всего строители должны установить 18 опор на берегах и в русле. Длина свай составляет от 8,5 до 25 метров. Над водой опоры возвысятся на 15 метров и более.

Всего на стройплощадке задействовано свыше 450 строителей и специалистов и 68 единиц спецтехники.

Сейчас работы по строительству моста ведутся на всем протяжении самого сооружения и подъездов к нему. Уже получены все разрешения, в том числе на сам мостовой переход, эстакады основного хода, надземные пешеходные переходы, тоннель через ж/д пути Транссиба и реконструкцию Зыряновского путепровода.