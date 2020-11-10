Задержали подозреваемого в убийстве двух женщин и ранении маленькой девочки строителя

Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления в Солнечногорском районе Подмосковья

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по г.о. Солнечногорск задержали уроженца одной из среднеазиатских республик 1994 г. р., подозреваемого в убийстве двух женщин и нанесении ножевых ранений 6-летнему ребенку в одном из частных домов садового товарищества в Солнечногорском районе. Мужчина в ближайшее время будет доставлен в следственные органы», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

8 ноября семья наняла строителя для возведения третьего этажа в частном доме. Однако между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес смертельные ранения сотруднице университета и ее матери, а также ранил шестилетнюю дочь пострадавшей и забрал из дома все ценности. Женщины скончались, не дождавшись приезда медиков.

Первой о нападении другу матери рассказала девочка. Она позвонила ему с телефона раненой и попросила привезти бинты. Мужчина вызвал экстренные службы. Сейчас ребенок находится в больнице.