Люди лежат в коридорах, кислорода не хватает: видео из горбольницы №1 сняли медики

Чиновники проходят диспансеризацию без очередей, богатые могут лечиться в отдельных палатах и госпиталях, а всем остальным, у кого нет ни связей, ни денег, что остается делать?

Больница №1 не справляется с потоком больных коронавирусом

Десятки пациентов лежат в коридорах одной из новосибирских больниц, а приемный покой переполнен. Обстановку в больнице снял на видео один из медиков.

Об этом свидетельствует видеозапись, отправленная самими сотрудниками ГКБ №1 в общественную организацию «Гражданский Патруль».

— В настоящее время третий корпус функционирует как инфекционный госпиталь. Он постоянно забит пациентами под завязку. Мест в палатах не хватает. Кислорода всем не хватает. Люди, которые лежат на животе или поднимают руки, так облегчают себе одышку. Сколько людей в приемном покое — сами видите... Ничего не меняется, у нас только в официальных заявлениях всё хорошо, — прокомментировал видео медик, приславший видео.

— Чиновники проходят диспансеризацию без очередей, богатые могут лечиться в отдельных палатах и госпиталях, а всем остальным, у кого нет ни связей, ни денег, что остается делать? Лежать в коридоре и ждать своей участи? Считаю, это недопустимым. Людей, которые лежат в коридорах, срочно нужно переводить в оборудованные медицинские помещения. А поэтому мы призываем региональный оперштаб срочно разворачивать дополнительные госпитали, использовать Экспоцентр, обращаться за помощью к добровольцам и меценатам, перенимать опыт других регионов и Москвы, — сказал председатель «Гражданского Патруля» Ростислав Антонов.