Протаранил стеклянный витраж автомагазина неизвестный водитель в Бердске

Поздним вечером 8 ноября в Бердске неизвестный водитель врезался в стеклянный витраж автомагазина на ул. Кр. Сибирь, 2. Стекло разбилось.
По информации областной Госавтоинспекции, неизвестный скрылся после совершения ДТП.
Пострадавших нет.
Пострадавших нет.
Поздним вечером 8 ноября в Бердске неизвестный водитель врезался в стеклянный витраж автомагазина на ул. Кр. Сибирь, 2. Стекло разбилось.
По информации областной Госавтоинспекции, неизвестный скрылся после совершения ДТП.
Пострадавших нет.
От редакции
Найдут вредителя?