Протаранил стеклянный витраж автомагазина неизвестный водитель в Бердске

Пострадавших нет.

Пострадавших нет. Поздним вечером 8 ноября в Бердске неизвестный водитель врезался в стеклянный витраж автомагазина на ул. Кр. Сибирь, 2. Стекло разбилось. По информации областной Госавтоинспекции, неизвестный скрылся после совершения ДТП. Пострадавших нет.

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Найдут вредителя? Ответить