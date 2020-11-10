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Выиграли во всероссийском конкурсе бизнесмены Новосибирска. Кто стал победителем в Бердске, узнайте

13:00 10.11.2020 Фото: pixabay.com
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Ежегодно в нем принимают участие представители торговой сферы, органов власти, производителей и поставщиков продукции и бизнес-решений для ритейла.

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Пять предприятий Новосибирской области победили во Всероссийском конкурсе «Торговля России»

Представители малого и среднего бизнеса Новосибирской области признаны лучшими среди российских компаний в рамках конкурса «Торговля России – 2020». В этом году оргкомитет получил 870 заявок от представителей отрасли в 11 номинациях.
Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров отметил ежегодные победы новосибирских предпринимателей в конкурсе: «Годом ранее Новосибирская область выиграла 4 награды из 7, в том числе получив признание областного центра как лучшего торгового города. Мы гордимся нашими предприятиями – участниками конкурса, и призываем бизнес-сообщество принимать участие в своих номинациях в следующем году».

По итогам работы в 2019 году в номинации «Лучший торговый нестационарный объект» в список победителей включили павильон «ВкусПерекус» (Новосибирск), в номинации «Лучший фермерский рынок» – фермерский рынок «Белая база» (г. Новосибирск). Среди победителей номинации «Лучший магазин» признали магазин «Сотый» Новосибирского облпотребсоюза (г. Новосибирск), номинации «Лучший оптовый продовольственный рынок» – центр «Хилокский» (г. Новосибирск), номинации «Лучшая фирменная сеть местного производителя» – сеть супермаркетов «ПродСиб» (г. Бердск).

Итоги конкурса «Торговля России» ежегодно подводят в ходе международного отраслевого форума «Недели ритейла». В этом году из соображений санитарной безопасности мероприятие проводят 9-13 ноября в смешанном оффлайн/онлайн-формате. Ежегодно в нем принимают участие представители торговой сферы, органов власти, производителей и поставщиков продукции и бизнес-решений для ритейла.

Организатором конкурса является Минпромторг России, партнерами – Российская ассоциация экспертов рынка ритейла и Ассоциация компаний розничной торговли. Главная задача конкурса – выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной российской торговли.

Источник: nso.ru

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