Вылетела за ограждение и перевернулась автоледи на «Kia optima» в Бердске

ДТП произошло в Бердске вечером 8 ноября.
На ул. Таёжной женщина за рулём «Киа Оптима» не справилась с управлением и вылетела за металлическое ограждение. Машина перевернулась.
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, пострадавших в ДТП нет.
Женщина не справилась с управлением.
ДТП произошло в Бердске вечером 8 ноября.
На ул. Таёжной женщина за рулём «Киа Оптима» не справилась с управлением и вылетела за металлическое ограждение. Машина перевернулась.
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, пострадавших в ДТП нет.
От редакции
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