10.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Происшествия

Вылетела за ограждение и перевернулась автоледи на «Kia optima» в Бердске

12:16 10.11.2020 Фото: ГИБДД
0

Женщина не справилась с управлением.

% name% title
Вылетела за ограждение и перевернулась «Киа Оптима»

ДТП  произошло в Бердске вечером 8 ноября.

На ул. Таёжной женщина за рулём «Киа Оптима»  не справилась с управлением и вылетела за металлическое ограждение. Машина перевернулась.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, пострадавших в ДТП нет.

ДТП ограждение трасса
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

С ней все в порядке?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВыиграли во всероссийском конкурсе бизнесмены Новосибирска. Кто стал победителем в Бердске, узнайте
13:00 10-11-2020
Выиграли во всероссийском конкурсе бизнесмены Новосибирска. Кто стал победителем в Бердске, узнайте
БердскЖдет теста на COVID-19 в день полиции 10 ноября 2020 начальник ОМВД Бердска Владимир Соколов
12:58 10-11-2020
Ждет теста на COVID-19 в день полиции 10 ноября 2020 начальник ОМВД Бердска Владимир Соколов
Доступный интернет появился еще в пяти селах Новосибирской области
12:49 10-11-2020
Доступный интернет появился еще в пяти селах Новосибирской области
5 жертв COVID-19 за сутки на 10 ноября: Умер 28-летний пациент от коронавируса в Новосибирской области
12:49 10-11-2020
5 жертв COVID-19 за сутки на 10 ноября: Умер 28-летний пациент от коронавируса в Новосибирской области
Собака учуяла смертельно опасное заболевание хозяйки и спасла ей жизнь
12:45 10-11-2020
Собака учуяла смертельно опасное заболевание хозяйки и спасла ей жизнь
За сутки на 10 ноября: коронавирусом заболели 179 человек в Новосибирской области
12:44 10-11-2020
За сутки на 10 ноября: коронавирусом заболели 179 человек в Новосибирской области
Задержали подозреваемого в убийстве двух женщин и ранении маленькой девочки строителя
12:30 10-11-2020
Задержали подозреваемого в убийстве двух женщин и ранении маленькой девочки строителя
Очень благоприятные даты 15 и 17 ноября для привлечения денег по лунному календарю в ноябре 2020
12:20 10-11-2020
Очень благоприятные даты 15 и 17 ноября для привлечения денег по лунному календарю в ноябре 2020
БердскВылетела за ограждение и перевернулась автоледи на «Kia optima» в Бердске
12:16 10-11-2020
Вылетела за ограждение и перевернулась автоледи на «Kia optima» в Бердске
Когда появляется иммунитет к COVID-19 после прививки, стало известно
12:15 10-11-2020
Когда появляется иммунитет к COVID-19 после прививки, стало известно