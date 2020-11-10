Вылетела за ограждение и перевернулась автоледи на «Kia optima» в Бердске

Женщина не справилась с управлением.

Вылетела за ограждение и перевернулась «Киа Оптима»

ДТП произошло в Бердске вечером 8 ноября.

На ул. Таёжной женщина за рулём «Киа Оптима» не справилась с управлением и вылетела за металлическое ограждение. Машина перевернулась.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, пострадавших в ДТП нет.