Ждет теста на COVID-19 в день полиции 10 ноября 2020 начальник ОМВД Бердска Владимир Соколов

Владимир Соколов приступил к работе в Бердске с июня 2018 года

Читатели "Курьер. Среда. Бердск" обеспокоены - начальник отдела МВД Бердска Владимир Соколов исчез. За ответом, куда пропал Владимир Васильевич, "Курьер. Среда. Бердск" обратился к временно исполняющему обязанности начальника полиции Бердска Сергею Волгину сегодня, 10 ноября. Напомним, в этот день полицейские России отмечают свой профессиональный праздник.

- Владимир Васильевич не уволился, он находится на больничном. Я исполняю его обязанности с 29 октября 2020, - рассказал Сергей Волгин в беседе с "Курьер. Среда. Бердск".

Стоит отметить, что Сергея Волгина вызвали на работу из отпуска. Сегодня, 10 ноября, Владимир Соколов рассказал "Курьер. Среда. Бердск", как оказался на больничном.

- Я нахожусь на больничном с 28 октября. Это не коронавирус, подтверждения нет. Тест сдавал, результата пока нет. Говорят, что ОРВИ. Лечение прохожу. Все зависит от медиков, когда выйду. Увольняться не собираюсь, контракт заключен на 6 лет - до 2024 года, - рассказал Владимир Васильевич.

Напомним, 4 июня 2018 года отдел МВД России по городу Бердску возглавил подполковник полиции Владимир Соколов. Спустя год он получил звание полковника. Нового руководителя коллективу представлял заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Травин. Он отметил, что поставлены задачи по обеспечению безопасности Бердска.

Биография

Владимир Соколов родился 22 октября 1977 года в рабочем поселке Чаны Новосибирской области. В 1996 году окончил Новосибирскую специальную среднюю школу милиции МВД России, в 2001 году – Омскую высшую школу милиции МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1996 году с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Чановского района Новосибирской области. В уголовном розыске начал работу с должности оперуполномоченного и дорос до начальника криминальной милиции. В 2002 году назначен на должность первого заместителя начальника отдела внутренних дел Чановского района Новосибирской области – начальника криминальной милиции. Спустя четыре года возглавил отдел внутренних дел по Чановскому району Новосибирской области. В мае 2016 года Соколов получил благодарность от руководства государственного природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский» за задержание браконьеров.

До 2018 года отдел МВД Бердска возглавлял Сергей Проценко. В конце января 2018 года его задержали по подозрению в реализации мошеннической схемы при приобретении земельного участка. Из органов МВД Проценко уволен 10 мая – с формулировкой «за совершение проступка». В 2019 году суд Бердска признал Проценко и его дочь виновными в совершении преступления. Из зала суда дочь и отец отправились домой.