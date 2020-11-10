Народный праздник Параскева Пятница или Бабья заступница 10 ноября 2020: традиции и приметы дня, что нельзя делать?

Православная история праздника Параскева-Пятница, Бабья заступница 10 ноября
По старинному преданию, Параскева появилась на свет в период правления императора Диоклетиана, в городе Иконий, в обеспеченной семье законодателя. Параскева имела прозвище Пятница за то, что её родители почитали этот день недели, в который Господь пребывал в страданиях. Если именины святой выпадали на пятый день недели, праздник считался особенным.
С юных лет девушка поддерживала аскетический образ жизни. Хотя родители были христианами и приобщали её к вере. Параскева рано стала сиротой, но несмотря на своё горе, проповедовала христианство и приобщала к нему язычников.
Когда Диоклетиан начал преследовать христиан, Параскева стала жертвой притеснений, она всячески отказывалась поклоняться языческим богам. Её подвергли жестоким мучениям, а затем и вовсе казнили. Местные жители похоронили тело святой Параскевы со всеми почестями.
У православных христиан Параскева всегда была в почёте. В её честь строили церкви, почти в каждом храме находился образ святой.
Традиции праздника Параскева-Пятница 10 ноября
Считалось, что цветы и травы, которыми украшали икону Параскевы, обладали целебными свойствами. Во время болезней их прикладывали к больному месту, детей купали в их отварах. Некоторые читали особые молитвы в честь Параскевы, чтобы облегчить участь во время недуга.
Также эта святая считалась покровительницей полей и скота, поэтому в её честь служили молебны, а в церковь для освящения приносили овощи и фрукты. Также её почитали представители торговли. Когда устраивали ярмарки, её образ размещали на почётном месте.
В некоторых регионах в этот день начинали трепать лён, первый пучок обязательно освещали в церкви и прикрепляли к иконе святой Параскевы. Но во многих местах большим грехом считалось по пятницам прясть, стирать, работать в огороде.
Что можно и нельзя делать на праздник Бабья заступница 10 ноября
- В этот день нельзя было много смеяться, якобы в старости придётся плакать.
- В этот же день было запрещено купаться и мыть голову детям. К тому же, детей, которые болели, в этот день водили на родник, чтобы смыть всю хворь.
- Параскева –Пятница считалась также покровительницей семьи, поэтому именно в этот день девушки просили помощи в поиске суженого.
- Не рекомендуется чистить дымоход в этот день, это сулило несчастье.
- Беременным женщинам нельзя давать в долг. Считалось, что вместе с деньгами уйдёт судьба будущего малыша.
Приметы дня 10 ноября
Известно много примет, связанных с погодой
- Если утром наблюдается густой туман – это к оттепели.
- Если возле луны виднеется круг – погода испортится.
- Увидеть в этот день белку – к ясной погоде.
- Грязь на дороге в этот день свидетельствует о том, что до зимы остался месяц.
- Сухая погода 10 ноября сулит неурожайный год, а если пошёл дождь, то жди богатого урожая.
- Если на вишне до сих пор не опали листья, то тёплая погода будет ещё долго радовать.
- Иней на деревьях предупреждает о сильных морозах.
Именинники этого дня: Анна, Дмитрий, Максим, Павел.
Источник: rsute