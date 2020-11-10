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Народный праздник Параскева Пятница или Бабья заступница 10 ноября 2020: традиции и приметы дня, что нельзя делать?

13:06 10.11.2020 Фото: Wikimedia Commons
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10 ноября отмечают праздник Параскева-Пятница, Бабья заступница. Православная церковь чтит память христианской великомученицы Параскевы Иконийской. Она считалась покровительницей женщин.

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Параскева –Пятница считалась также покровительницей семьи, поэтому именно в этот день девушки просили помощи в поиске суженого

Православная история праздника Параскева-Пятница, Бабья заступница 10 ноября% name% title

По старинному преданию, Параскева появилась на свет в период правления императора Диоклетиана, в городе Иконий, в обеспеченной семье законодателя. Параскева имела прозвище Пятница за то, что её родители почитали этот день недели, в который Господь пребывал в страданиях. Если именины святой выпадали на пятый день недели, праздник считался особенным.

С юных лет девушка поддерживала аскетический образ жизни. Хотя родители были христианами и приобщали её к вере. Параскева рано стала сиротой, но несмотря на своё горе, проповедовала христианство и приобщала к нему язычников.

Когда Диоклетиан начал преследовать христиан, Параскева стала жертвой притеснений, она всячески отказывалась поклоняться языческим богам. Её подвергли жестоким мучениям, а затем и вовсе казнили. Местные жители похоронили тело святой Параскевы со всеми почестями.

У православных христиан Параскева всегда была в почёте. В её честь строили церкви, почти в каждом храме находился образ святой.

Традиции праздника Параскева-Пятница 10 ноября% name% title

Считалось, что цветы и травы, которыми украшали икону Параскевы, обладали целебными свойствами. Во время болезней их прикладывали к больному месту, детей купали в их отварах. Некоторые читали особые молитвы в честь Параскевы, чтобы облегчить участь во время недуга.

Также эта святая считалась покровительницей полей и скота, поэтому в её честь служили молебны, а в церковь для освящения приносили овощи и фрукты. Также её почитали представители торговли. Когда устраивали ярмарки, её образ размещали на почётном месте.

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В некоторых регионах в этот день начинали трепать лён, первый пучок обязательно освещали в церкви и прикрепляли к иконе святой Параскевы. Но во многих местах большим грехом считалось по пятницам прясть, стирать, работать в огороде.

Что можно и нельзя делать на праздник Бабья заступница 10 ноября% name% title

  1. В этот день нельзя было много смеяться, якобы в старости придётся плакать.
  2. В этот же день было запрещено купаться и мыть голову детям. К тому же, детей, которые болели, в этот день водили на родник, чтобы смыть всю хворь.
  3. Параскева –Пятница считалась также покровительницей семьи, поэтому именно в этот день девушки просили помощи в поиске суженого.
  4. Не рекомендуется чистить дымоход в этот день, это сулило несчастье.
  5. Беременным женщинам нельзя давать в долг. Считалось, что вместе с деньгами уйдёт судьба будущего малыша.

Приметы дня 10 ноября% name% title

Известно много примет, связанных с погодой

  1. Если утром наблюдается густой туман – это к оттепели.
  2. Если возле луны виднеется круг – погода испортится.
  3. Увидеть в этот день белку – к ясной погоде.
  4. Грязь на дороге в этот день свидетельствует о том, что до зимы остался месяц.
  5. Сухая погода 10 ноября сулит неурожайный год, а если пошёл дождь, то жди богатого урожая.
  6. Если на вишне до сих пор не опали листья, то тёплая погода будет ещё долго радовать.
  7. Иней на деревьях предупреждает о сильных морозах.

Именинники этого дня: Анна, Дмитрий, Максим, Павел.

Источник: rsute

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