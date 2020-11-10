Запрет на шипованную резину в России возможен или нет?

"Если говорить о введении каких-то мораториев или запретов шипованной резины, то это обсуждалось. Говорили про их введение отдельными субъектами Российской Федерации, например, Москвой, или отдельными владельцами дорог, например, госкомпанией "Автодор" или "Росавтодор". Если та же Москва запретила бы движение на шипах и заявила, что в любую погоду будет скоблить дорогу до асфальта, то для всех остальных никакой роли это не сыграло бы. На мой взгляд, необходимо отдать этот вопрос на откуп местным властям и владельцам дорог", – считает парламентарий.