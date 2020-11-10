Запрет на шипованную резину в России возможен или нет?

О том, что думают в Госдуме об идее запрета шипованной резины, рассказал в интервью радио Sputnik член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев.
"Сторонники шипованной резины делают нехорошую вещь для остальных, когда дорогу шипами "выгрызают" до колеи. Конечно, можно много говорить о качестве асфальта у нас в стране, но недавно вышла новость от европейских ученых, которые подтвердили, что шипованная резина опасна для дорог не только на большой скорости, когда высокая кинетическая энергия, но и на маленькой скорости. Шипы выворачивают мелкую крошку даже европейского асфальта", – сказал Александр Васильев.