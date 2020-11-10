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Запрет на шипованную резину в России возможен или нет?

17:10 10.11.2020 Фото: Wikimedia Commons
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В России идет бурное обсуждение введения моратория на использование шипованной резины. Член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев дал свою оценку данному законопроекту.

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Шипы необходимы там, где асфальта зимой практически не видно

О том, что думают в Госдуме об идее запрета шипованной резины, рассказал в интервью радио Sputnik член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев.

Есть мнение, что запрет шипованной резины мог бы послужить делу спасения российских дорог. Парламентарии обсуждают этот вопрос практически каждый год, но единой точки зрения по этому поводу пока нет, рассказал в интервью радио Sputnik депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев.
"Мы очень часто этот вопрос обсуждаем. Я считаю, что какой-то сверхнеобходимости для жителей Центральной России в шипованной резине нет. Она необходима там, где асфальта зимой практически не видно. Там действительно надо выбирать шипованную резину. Она изобретена именно для дорог, которые находятся под уплотненным слоем снега зимой", – отметил Александр Васильев.
Полный мораторий на использование шипованной резины в России депутаты считают нецелесообразным, но о региональных запретах говорят активно, уточнил он.
"Если говорить о введении каких-то мораториев или запретов шипованной резины, то это обсуждалось. Говорили про их введение отдельными субъектами Российской Федерации, например, Москвой, или отдельными владельцами дорог, например, госкомпанией "Автодор" или "Росавтодор". Если та же Москва запретила бы движение на шипах и заявила, что в любую погоду будет скоблить дорогу до асфальта, то для всех остальных никакой роли это не сыграло бы. На мой взгляд, необходимо отдать этот вопрос на откуп местным властям и владельцам дорог", – считает парламентарий.
При этом Александр Васильев отметил, что в России многие любят шипованную резину из-за ее низкой стоимости по отношению к другим зимним аналогам. К тому же ездят на ней не только зимой. Таким людям депутат советует изучить европейский опыт.

"Сторонники шипованной резины делают нехорошую вещь для остальных, когда дорогу шипами "выгрызают" до колеи. Конечно, можно много говорить о качестве асфальта у нас в стране, но недавно вышла новость от европейских ученых, которые подтвердили, что шипованная резина опасна для дорог не только на большой скорости, когда высокая кинетическая энергия, но и на маленькой скорости. Шипы выворачивают мелкую крошку даже европейского асфальта", – сказал Александр Васильев.

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