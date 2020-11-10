Прогноз погоды на ноябрь для Сибири и России от Юрия Варакина: Почему аномально тепло, и когда придет зима

В основной часта России уже лег снег, но в Сибири темпера воздуха на 8 градусов выше нормы. С чем связано такая неестественная осенняя погода, выяснял " Курьер. Среда. Бердск".

Погода ноября поражает сибиряков

Начало ноября 2020 года в Бердске выдалось по-весеннему теплым. Из-за аномальной погоды в городе даже распустились почки на деревьях. «Курьер. Среда. Бердск» узнал у руководителя ситуационного центра Росгидрометцентра Юрия Варакина, когда в южную Сибирь придет настоящая зима, и чем можно объяснить плюсовую температуру в последнем осеннем месяце.

Специалист утверждает, что в основной части Сибири уже наступила зима, от Норильска до Мурманска лег снежный покров, установилась отрицательная ночная температура воздуха. Только на кусочке от Новосибирска до Омска неестественно теплая ноябрьская погода.

- Этот год, начиная с ноября 2019, аномально теплый, даже вошел в пятерку лет, где температура воздуха устанавливалась выше нужной нормы. Конкретно в Новосибирске и Бердске этот показатель больше на 8 градусов. Пока прогноз до конца недели обещает теплую погоду, но к выходным - 14 и 15 ноября - уже будет только на 2 градуса выше нормы. Холод идёт со стороны Урала,- сообщил Юрий Варакин в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 10 ноября.

Синоптик сообщил, аномальная погодная температура обоснована с выносом воздуха из жарких южных стран Пакистана и Индии.