Когда квасить капусту по лунному календарю в ноябре 2020: благоприятные и неблагоприятные дни

14 и 15 ноября 2020 года - очень хорошие дни для квашения капуты по лунному календарю.

Узнайте о лучших днях для квашения капусты в ноябре 2020 года

Благоприятные дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020 15 ноября (1 -й лунный день), 16 ноября (2 -й лунный день), 17 ноября (3 -й лунный день), 22 ноября (8 -й лунный день), 28 ноября (14 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020 14 ноября (30 -й лунный день), 18 ноября (4 -й лунный день), 20 ноября (6 -й лунный день), 24 ноября (10 -й лунный день), 30 ноября (16 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020 13 ноября (29 -й лунный день), 19 ноября (5 -й лунный день), 21 ноября (7 -й лунный день), 25 ноября (11 -й лунный день)

Плохие дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020 11 ноября (27 -й лунный день)