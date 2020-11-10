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Когда квасить капусту по лунному календарю в ноябре 2020: благоприятные и неблагоприятные дни

15:29 10.11.2020 Фото: tOrange.biz
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14 и 15 ноября 2020 года - очень хорошие дни для квашения капуты по лунному календарю.

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Узнайте о лучших днях для квашения капусты в ноябре 2020 года

Благоприятные дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020

15 ноября (1 -й лунный день), 16 ноября (2 -й лунный день), 17 ноября (3 -й лунный день), 22 ноября (8 -й лунный день), 28 ноября (14 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020

14 ноября (30 -й лунный день), 18 ноября (4 -й лунный день), 20 ноября (6 -й лунный день), 24 ноября (10 -й лунный день), 30 ноября (16 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020

13 ноября (29 -й лунный день), 19 ноября (5 -й лунный день), 21 ноября (7 -й лунный день), 25 ноября (11 -й лунный день)

Плохие дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020

11 ноября (27 -й лунный день)

Самые плохие дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020

12 ноября (28 -й лунный день), 23 ноября (9 -й лунный день), 26 ноября (12 -й лунный день), 27 ноября (13 -й лунный день), 29 ноября (15 -й лунный день)

благоприятные дни квасить капусту лунный календарь неблагоприятные дни
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