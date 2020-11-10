Благоприятные дни для посадки чеснока в ноябре: 3 самых удачных и 2 самых плохих дня для озимого чеснока по лунному календарю 2020

10, 11 и 12 ноября садить озимый чеснок нельзя. Урожай будет плохим.

Нельзя сажать чеснок на убывающую луну

Благоприятные дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь 2020 15 ноября (1 -й лунный день), 16 ноября (2 -й лунный день), 20 ноября (6 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь 2020 17 ноября (3 -й лунный день), 18 ноября (4 -й лунный день), 19 ноября (5 -й лунный день), 21 ноября (7 -й лунный день), 25 ноября (11 -й лунный день), 30 ноября (16 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь 2020 22 ноября (8 -й лунный день), 23 ноября (9 -й лунный день), 24 ноября (10 -й лунный день), 26 ноября (12 -й лунный день), 27 ноября (13 -й лунный день), 28 ноября (14 -й лунный день), 29 ноября (15 -й лунный день)

Плохие дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь 2020 10 ноября (26 -й лунный день), 11 ноября (27 -й лунный день), 12 ноября (28 -й лунный день)