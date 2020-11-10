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Авто / Общество

За 21 млн руб. продают бирюзовую ГАЗ 21 «Волга» 1959 года выпуска без пробега

15:03 10.11.2020 Фото: Авто.ру
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В Тольятти выставили на продажу ГАЗ-21 «Волга» 21В 1959 года выпуска практически без пробега, соответствующее объявление появилось на портале Авто.ру.

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Автомобиль бирюзового цвета с централизованной системой смазки сохранил полностью оригинальное состояние и не требует ремонта

Седан, на одометре которого зафиксирована цифра 190 километров, оценили в 21 млн рублей.

Как поясняет автор объявления, этот автомобиль бирюзового цвета с централизованной системой смазки сохранил полностью оригинальное состояние и не требует ремонта. При этом машина никогда не ставилась на учет.

Под капотом ГАЗ 21 «Волга» 21В находится 2,5-литровый 4-цилиндровый рядный бензиновый карбюраторный мотор мощностью 70 лошадиных сил и 170 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 3-ступененчатой механической коробкой передач.

Источник: tarantas

без пробега бирюзовая Волга волга ретро-автомобиль
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