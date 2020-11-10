Как правильно зарядить аккумулятор автомобиля?

Перед тем, как начать заряжать АКБ, необходимо удостовериться, что аккумулятор был полностью разряжен. Если на вашем АКБ нет специальной шкалы, показывающей уровень заряда батареи, то надо использовать мультиметр: напряжение на нём для безопасной подзарядки должно быть более 12,6 вольт.
После того как хозяин ТС полностью убедился, что аккумулятор разряжен, можно приступать поэтапно к его заряду. Сначала надо аккуратно снять АКБ из под капота автомобиля, далее присоединить клеммы батареи к клеммам самого зарядного устройства. Важно: обязательно соблюдайте полярность, чтобы начать процесс заряда АКБ.
Во время заряда аккумулятора необходимо следовать инструкции производителя той или иной АКБ: например, для аккумуляторной кислотной батареи с ёмкостью 65 А·ч будет лучше использовать зарядное устройство мощностью не менее 6,5 А.
Источник: gismeteo