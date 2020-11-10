Видео Дзюбы: сексолог объяснил причины такого поступка

Эксперт подчеркнул, что ролик интимного содержания мог быть также записан в качестве своего рода обращения или выражения протеста в адрес конкретных лиц, а не лишь утехи ради.

Возможно, он таким образом дополучает какие-то эмоции экстремальной направленности

СМИ сообщили, что в Сети появилось скандальное видео, на котором поклонники разглядели футболиста Артема Дзюбу. После этой новости звезда футбола закрыл свой Instagram для просмотра.

Зачем люди записывают подобные ролики, «Вечерней Москве» рассказал врач-сексолог и психотерапевт Дмитрий Исаев.

Причиной, которая вынуждает людей записывать провокационные ролики личного характера, может стать некий протест в адрес конкретных людей либо реализация своих экстремальных желаний.

Как считает специалист, такое количество провокационных роликов на тему близости явно намекает на то, что у человека есть потребность выплеснуть накопившееся напряжение с помощью неких манипуляций, демонстрируя это на всеобщее обозрение.

— Кроме того, показывая свои гениталии, человек получает некий приток адреналина. Возможно, он таким образом дополучает какие-то эмоции экстремальной направленности, чтобы получить дополнительную мотивацию, которая нужна для новых свершений. Такие личности ощущают половое влечение, осознавая, что могут быть наказаны как-то за подобный поступок, — сказал Исаев.

Эксперт подчеркнул, что ролик интимного содержания мог быть также записан в качестве своего рода обращения или выражения протеста в адрес конкретных лиц, а не лишь утехи ради.

Исаев добавил, что дать полноценную оценку случившемуся очень сложно. Но отметил, что оценивать поступок человека, снявшего такой ролик, в положительном или негативном ключе абсолютно неуместно. Более того, будут неправы те, кто начнут его оскорблять за случившееся.

Источник: Вечерняя Москва