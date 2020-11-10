Агата Муцениеце выложила откровенное фото с пляжа в Крыму

Артистка Агата Муцениеце разместила в социальной сети фотографии с отпуска на полуострове Крым.

Опубликованный снимок не обработан и демонстрирует естественную красоту актрисы

Знаменитость выложила снимок в разделе Stories в инстаграм, на которой снялась топлес со своей подругой Ольгой Сухаревой, которая тоже артистка, на морском побережье. Звезды на фото обращены к заходящему за горизонте солнцу, они стоят спиной к камере.

Артистка с друзьями активно изучает красоты Крыма, она взбирается на высокие горы и смотрит на красивые закаты на побережье.

В соцсети Instagram знаменитость продемонстрировала, как смело ныряет в прохладное море - температура воды на полуострове сейчас составляет почти 12 градусов.

Поклонники знаменитости заметили, что опубликованный снимок не обработан и демонстрирует естественную красоту актрисы.

Источник: 7mednews