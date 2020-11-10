Бочками везут наркоту в регион: огромную партию веществ задержали таможенники

Крупнейшую за последние несколько лет по своим объёмам партию запрещённых веществ изъяли из незаконного оборота таможенники Сибири. Более 175 кг прекурсоров наркотических средств синтетического происхождения в Новосибирске задержали сотрудники Сибирской оперативной таможни. Опасный груз содержался в бочках и был доставлен в Сибирь автомобильным транспортом. Изъятый прекурсор в наркобизнесе используется для изготовления наркотического средства мефедрон – синтетический аналог наркотического средства кокаин. По самым скромным экспертным оценкам из данной партии можно было изготовить более 350 тысяч разовых доз готового наркотика.
Сотрудниками таможни в ходе оперативных мероприятий установлено, что опасный груз произведён в Китае, таким образом удалось пресечь канал поставки прекурсоров наркотических средств в Новосибирск.
Сибирской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст.229.1 УК РФ – контрабанда наркотических средств в особо крупном размере.
В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Источник: stu.customs.gov.ru