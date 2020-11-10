Бочками везут наркоту в регион: огромную партию веществ задержали таможенники

По самым скромным экспертным оценкам из данной партии можно было изготовить более 350 тысяч разовых доз готового наркотика.

Сибирская оперативная таможня изъяла более 175 кг компонентов для изготовления наркотиков

Крупнейшую за последние несколько лет по своим объёмам партию запрещённых веществ изъяли из незаконного оборота таможенники Сибири. Более 175 кг прекурсоров наркотических средств синтетического происхождения в Новосибирске задержали сотрудники Сибирской оперативной таможни. Опасный груз содержался в бочках и был доставлен в Сибирь автомобильным транспортом. Изъятый прекурсор в наркобизнесе используется для изготовления наркотического средства мефедрон – синтетический аналог наркотического средства кокаин. По самым скромным экспертным оценкам из данной партии можно было изготовить более 350 тысяч разовых доз готового наркотика.

Сотрудниками таможни в ходе оперативных мероприятий установлено, что опасный груз произведён в Китае, таким образом удалось пресечь канал поставки прекурсоров наркотических средств в Новосибирск.

Сибирской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст.229.1 УК РФ – контрабанда наркотических средств в особо крупном размере.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Источник: stu.customs.gov.ru