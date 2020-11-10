Новые ограничения из-за COVID-19 введут с 16 ноября в Новосибирской области

Глава региона поручил подготовить все необходимые нормативные документы и рассмотреть их на внеочередном заседании Правительства 13 ноября.

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу одобрил введение с 16 по 30 ноября ряда новых ограничительных мер на территории Новосибирской области. На две недели планируется прекратить работу фуд-кортов и кинотеатров, расположенных в торговых центрах. Окончательное решение будет принято на внеочередном заседании регионального Правительства, которое, по поручению Губернатора Андрея Травникова, состоится 13 ноября.

Планируемые дополнительные ограничительные меры были представлены ранее на оперативном совещании.

В настоящий момент говорить о видимой положительной динамике с распространением коронавирусной инфекции на территории региона преждевременно. Глава региона подчеркнул: за последние две недели, благодаря проводимым в регионе санитарно-эпидемиологическим мероприятиям, ситуацию удалось стабилизировать, но она по-прежнему остаётся напряженной.

«Я предлагаю тактику точечных решений по введению дополнительных ограничительных мер, остановке деятельности отдельных организаций в экономике. Решения о возобновлении их работы будем принимать с учетом развития эпидемиологической ситуации», — отметил Губернатор.

Глава региона поручил подготовить все необходимые нормативные документы и рассмотреть их на внеочередном заседании Правительства 13 ноября. В случае принятия положительного решения о введении дополнительных ограничительных мер, на территории региона на две недели – с 16 по 30 ноября включительно – будет прекращена работа фуд-кортов и кинотеатров, расположенных в торговых центрах.

Также на совещании штаба отметили: работа по контролю соблюдения ограничительных мер в Новосибирской области ведется регулярно, на особом внимании находятся общественный транспорт, места общественного питания, объекты торговли. Важно соблюдать элементарные требования санитарной безопасности, чтобы не возникала необходимость вводить не точечные, а масштабные ограничительные меры.

Напомним, ранее Губернатор призвал жителей региона ответственно соблюдать защитные меры, препятствующие распространению коронавирусной инфекции.

В рамках режима повышенной готовности руководителям предприятий и организаций рекомендовано перевести на дистанционную работу своих сотрудников старше 65 лет, гражданам данной возрастной категории, в том числе имеющим хронические заболевания, необходимо соблюдать режим самоизоляции дома, ограничив круг контактов.

Источник: nso.ru