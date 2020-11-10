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Украли более 100 млн рублей у экс-начальника полиции из банковской ячейки в Новосибирске

16:30 10.11.2020 Фото: Anticorr.media
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Это уже третий инцидент в указанном банке.

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Инцидент случился в «Альфа-банке»

Из банковской ячейки у бывшего начальника полиции – замначальника УМВД по Новосибирской области Вячеслава Певнева украли около 130 млн рублей.

Об этом сообщил источник Anticorr.media.

По его словам, инцидент случился в «Альфа-банке».

На место происшествия выехал наряд полиции.

Другой источник отметил, что это уже третий инцидент в указанном банке.

Певнев долгое время работал в новосибирской полиции. В июне 2015 года он стал начальником полиции. Спустя полгода Певнев покинул должность по собственному желанию.

Источник: anticorr.media

банк банковская ячейка кража Вячеслав Певнев
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От редакции

Найдут вора?

Аноним, 10 ноября 2020 16:43
голосом Левитана: Растет и приумножается состояние защитников россиян - полицейских и их начальников. Радостно делается при мысли о том, что у простого русского мента может лежать в ячейке «Альфа-банка» целых 130 млн рублей кэшем. )
Танос, 10 ноября 2020 16:44
Откуда интересно у бывшего госслужащего такие сбережения... экспроприация экспроприаторов...
Аноним, 10 ноября 2020 17:23
А изъять деньги из банка Чубайса ( читай альфа банк), подсадам только одной организации, даже ахмадович на такое не решится.
Кстати подобные случаи не редкость и Вова банк ( читать ВТБ) и Дима банк ( открытие), но там даже разглашать такую информацию запрещено, да и жаловаться не кому

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