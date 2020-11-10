Украли более 100 млн рублей у экс-начальника полиции из банковской ячейки в Новосибирске

Это уже третий инцидент в указанном банке.

Инцидент случился в «Альфа-банке»

Из банковской ячейки у бывшего начальника полиции – замначальника УМВД по Новосибирской области Вячеслава Певнева украли около 130 млн рублей.

Об этом сообщил источник Anticorr.media.

По его словам, инцидент случился в «Альфа-банке».

На место происшествия выехал наряд полиции.

Другой источник отметил, что это уже третий инцидент в указанном банке.

Певнев долгое время работал в новосибирской полиции. В июне 2015 года он стал начальником полиции. Спустя полгода Певнев покинул должность по собственному желанию.

Источник: anticorr.media