Украли более 100 млн рублей у экс-начальника полиции из банковской ячейки в Новосибирске

Из банковской ячейки у бывшего начальника полиции – замначальника УМВД по Новосибирской области Вячеслава Певнева украли около 130 млн рублей.
Об этом сообщил источник Anticorr.media.
По его словам, инцидент случился в «Альфа-банке».
На место происшествия выехал наряд полиции.
Другой источник отметил, что это уже третий инцидент в указанном банке.
Певнев долгое время работал в новосибирской полиции. В июне 2015 года он стал начальником полиции. Спустя полгода Певнев покинул должность по собственному желанию.
Источник: anticorr.media
Кстати подобные случаи не редкость и Вова банк ( читать ВТБ) и Дима банк ( открытие), но там даже разглашать такую информацию запрещено, да и жаловаться не кому