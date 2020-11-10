10.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Ещё одна жертва: родители 6-летнего мальчика требуют наказать медсестру из туберкулезной больницы в Новосибирске

15:57 10.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

В сеть попало видео, на котором медсестра замахивается на мальчика - это уже второй инцидент в этой палате.

% name% title
Следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено еще одно уголовное дело о жестоком обращении с ребенком в детской туберкулезной больнице

Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело в отношении медицинской сестры ГБУЗ НСО Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением).

В ходе расследования уголовного дела следователями СКР был установлен еще один факт совершения аналогичных противоправных действий другим сотрудником больницы в отношении 6-летнего мальчика. По результатам проведенных проверочных мероприятий в отношении указанного медицинского работника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ. Дело возбуждено по второму видео, где медсестра ударяет малолетнего мальчика.

В рамках расследования уголовного дела следователями СКР будет дана принципиальная оценка действиям медицинского работника, а также установлены все обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.

Источник: nsk.sledcom.ru

жестокое обращение ненадлежащее исполнение туберкулезная больница
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ужас?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Беспроигрышный вариант для оформления интерьера — журнальный столик с мраморной столешницей
16:07 10-11-2020
Беспроигрышный вариант для оформления интерьера — журнальный столик с мраморной столешницей
Создание сайта — этапы, важные моменты или из чего и каких этапов стоит начать, чтобы все получилось на высоком уровне?
16:06 10-11-2020
Создание сайта — этапы, важные моменты или из чего и каких этапов стоит начать, чтобы все получилось на высоком уровне?
Агрегатор онлайн-курсов — преимущества, особенности, возможности и другие важные моменты https://konevy.com/ru
16:04 10-11-2020
Агрегатор онлайн-курсов — преимущества, особенности, возможности и другие важные моменты https://konevy.com/ru
Бисер — что можно изготовить из него, почему он высоко ценится и на что обратить внимание при выборе?
16:02 10-11-2020
Бисер — что можно изготовить из него, почему он высоко ценится и на что обратить внимание при выборе?
Агата Муцениеце выложила откровенное фото с пляжа в Крыму
16:02 10-11-2020
Агата Муцениеце выложила откровенное фото с пляжа в Крыму
Руськранснаб — как выбрать качественное промышленное оборудование и на какие критерии ориентироваться?
16:01 10-11-2020
Руськранснаб — как выбрать качественное промышленное оборудование и на какие критерии ориентироваться?
Уникальные презенты в магазине новогодних подарков
15:59 10-11-2020
Уникальные презенты в магазине новогодних подарков
Ещё одна жертва: родители 6-летнего мальчика требуют наказать медсестру из туберкулезной больницы в Новосибирске
15:57 10-11-2020
Ещё одна жертва: родители 6-летнего мальчика требуют наказать медсестру из туберкулезной больницы в Новосибирске
Прикольные поздравительные картинки и красивые слова поздравлений на Всемирный день шопинга 111 ноября 2020
15:50 10-11-2020
Прикольные поздравительные картинки и красивые слова поздравлений на Всемирный день шопинга 111 ноября 2020
Оперативный штаб: скончались 368 пациентов в России на 10 ноября
15:49 10-11-2020
Оперативный штаб: скончались 368 пациентов в России на 10 ноября