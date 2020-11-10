Ещё одна жертва: родители 6-летнего мальчика требуют наказать медсестру из туберкулезной больницы в Новосибирске

В сеть попало видео, на котором медсестра замахивается на мальчика - это уже второй инцидент в этой палате.

Следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено еще одно уголовное дело о жестоком обращении с ребенком в детской туберкулезной больнице

Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело в отношении медицинской сестры ГБУЗ НСО Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением).

В ходе расследования уголовного дела следователями СКР был установлен еще один факт совершения аналогичных противоправных действий другим сотрудником больницы в отношении 6-летнего мальчика. По результатам проведенных проверочных мероприятий в отношении указанного медицинского работника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ. Дело возбуждено по второму видео, где медсестра ударяет малолетнего мальчика.

В рамках расследования уголовного дела следователями СКР будет дана принципиальная оценка действиям медицинского работника, а также установлены все обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.

Источник: nsk.sledcom.ru