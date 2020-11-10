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Как не заразить семью коронавирусом: Создали капсулу для изоляции жителей России

17:15 10.11.2020 Фото: alicdn.com
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В списке также оказались помещения для занятий спортом, где можно будет качественно тренироваться, и площадки для пикников, беседок и небольших огородов.

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Создана капсула для изоляции россиян
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Виртуальная торговая площадка AliExpress представила капсулу для самоизоляции в квартире. Разработка, получившая название «Алибокс», должна стать местом для комфортной работы и отдыха в уединении, сообщается на сайте магазина.

Разработчики создали только три «Алибокса». Они представляют собой небольшие прямоугольные комнаты, которые, по словам создателей, оборудованы всем необходимым для работы и отдыха. В каждой такой капсуле есть мягкий диван, стол и несколько полок, а при входе установлен биометрический замок и «дверца для кота». Внутри «Алибокса» находятся проектор для просмотра фильмов, массажный коврик, умная колонка Маруся, подушка для сна на столе, массажер для шеи, а также VR-очки, наушник-будильник, органайзер, увлажнитель воздуха и рулон воздушно-пупырчатой пленки для снятия стресса. Что касается размеров, то в высоту капсула достигает 1,8 метра, в ширину — 1,7 метра и почти метр в глубину.
В свободном доступе «Алибоксов» не существует. Их можно получить только в рамках акции, условия которой опубликовал AliExpress. Идею бокса для уединения в компании объяснили желанием порадовать россиян во время пандемии коронавируса.

«Кажется, многим из нас в этом году как раз не хватало такого пространства — только для тебя одного и со всем необходимым внутри. Для нас 11.11 — это главное событие года, и в качестве самого желанного приза распродажи мы решили создать особенный предмет, который точно пригодится дома и станет персональным телепортом внутри квартиры. Особенно это актуально с наступлением зимы: закутываешься в плед-лавашик, включаешь на проекторе любимый фильм, сбоку тепло светит красный неон, внешний шум до тебя не доходит… хотелось бы доставить этот бокс в каждую российскую квартиру», — рассказала вице-президент по коммуникациям AliExpress Россия Анастасия Жбанова.

Ранее в ноябре эксперты проекта о ремонте и дизайне интерьеров Houzz назвали главные требования, которым будут соответствовать дома после пандемии коронавируса, в 2021 году. В список главных тенденций вошли белые кухни и многофункциональные пространства, которые легко трансформируются в офисы. В списке также оказались помещения для занятий спортом, где можно будет качественно тренироваться, и площадки для пикников, беседок и небольших огородов.

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От редакции

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Ёла, 10 ноября 2020 17:32
Шизофрения... люди вон уже каждый день в окна выходят, и это они еще в Алибоксах не сидели...
Аноним, 10 ноября 2020 17:40
НВР:
Пацак пацака не обманывает. Это некрасиво, родной…

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