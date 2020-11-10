Заболевания зубов - один из самых неприятных и распространенных видов болезней. Мало общего недомогания и температуры, так к этому еще добавляется гора неудобств, связанных с питанием, речью и гигиеной. Тем хуже, когда зубы болят у наших детей.
Следует понимать, что стоматология за последние годы шагнула вперед. Прошло время, когда поход к зубному доктору сопрягался со страхом и ужасом перед грозными врачами и их «пыточным инструментарием». Сегодня в стоматологических клиниках предоставляется, качественное, быстрое и комфортное лечение. Если так сложилось, что стереотипный страх стоматологов одолевает вас, то очень важно не показывать это ребенку. Первые профилактические посещения клиники должны создать положительный образ врача, наладить доверие между пациентом и доктором. Задача родителей в этом вопросе - подготовить ребенка, рассказать о личном положительном опыте, заранее познакомить с процедурами. Благодаря этому в будущем будет легче приучить его к гигиене ротовой полости и профилактическим посещениям клиники. Начинать систематические осмотры стоит с момента начала прорезывания молочных зубов, советует Надежда Воронина, опытный детский стоматолог.
Следует понимать, что стоматология за последние годы шагнула вперед. Прошло время, когда поход к зубному доктору сопрягался со страхом и ужасом перед грозными врачами и их «пыточным инструментарием». Сегодня в стоматологических клиниках предоставляется, качественное, быстрое и комфортное лечение. Если так сложилось, что стереотипный страх стоматологов одолевает вас, то очень важно не показывать это ребенку. Первые профилактические посещения клиники должны создать положительный образ врача, наладить доверие между пациентом и доктором. Задача родителей в этом вопросе - подготовить ребенка, рассказать о личном положительном опыте, заранее познакомить с процедурами. Благодаря этому в будущем будет легче приучить его к гигиене ротовой полости и профилактическим посещениям клиники. Начинать систематические осмотры стоит с момента начала прорезывания молочных зубов, советует Надежда Воронина, опытный детский стоматолог.
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А мы к доктору идем!
Периодический осмотр у зубного врача позволит вовремя среагировать на появление ранних симптомов заболевания. Заметить развитие болезни и оперативно его пресечь - отличная тактика лечения. Но еще лучше - совсем не допускать появление заболеваний. Помимо простейших методов ухода за ротовой полостью, вроде регулярной чистки зубов и ополаскивания, существуют и несколько строгих требований к питанию. Ограничьте потребление ребенком сахара и излишне твердой пищи. Эмаль детских зубов более хрупкая и нежная, чем у взрослых, поэтому гораздо легче поддается повреждениям и кариесу. В случае его возникновения очень важно оперативное реагирование, иначе кариес может привести к другим, более серьезным проблемам. Например, пульпит и последующее раннее удаление молочного зуба могут привести к формированию неправильного прикуса.
Режутся зубки
Чтобы избежать дискомфорта и осложнений при прорезывании зубов, будет полезно уделить внимание синтетическим резиновым кольцам для жевания. С их помощью ребенок стимулирует выход зубов и устраняет зуд, возникающий в деснах. Проще говоря, ребенок всегда найдет, что ему погрызть, так пусть это будет что-то безопасное, гипоаллергенное и легко моющееся. Медицинские препараты, облегчающие прорезывание зубов нужно использовать только по совету зубного врача. Вмешательство в естественный процесс развития ребенка должно быть обусловлено угрозой осложнений, в ином случае в лекарствах нет необходимости.
Лечение зубов у детей значительно отличается, нежели у взрослых. В частности, в работе с детьми отдается предпочтение технологиям, избегающим применение сверла и открывающим возможность пломбировать зуб за одно посещение. Используются крайне деликатные безболезненные методы, упор в которых сделан на профилактику будущих заболеваний.
Чтобы избежать дискомфорта и осложнений при прорезывании зубов, будет полезно уделить внимание синтетическим резиновым кольцам для жевания. С их помощью ребенок стимулирует выход зубов и устраняет зуд, возникающий в деснах. Проще говоря, ребенок всегда найдет, что ему погрызть, так пусть это будет что-то безопасное, гипоаллергенное и легко моющееся. Медицинские препараты, облегчающие прорезывание зубов нужно использовать только по совету зубного врача. Вмешательство в естественный процесс развития ребенка должно быть обусловлено угрозой осложнений, в ином случае в лекарствах нет необходимости.
Лечение зубов у детей значительно отличается, нежели у взрослых. В частности, в работе с детьми отдается предпочтение технологиям, избегающим применение сверла и открывающим возможность пломбировать зуб за одно посещение. Используются крайне деликатные безболезненные методы, упор в которых сделан на профилактику будущих заболеваний.
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Прикус требует внимания
Важное направление детской стоматологии - ортодонтия. Она направлена на решение проблем с формированием прикуса. В раннем возрасте прикус исправляется гораздо проще, поэтому начинать уделять внимание его формированию нужно как можно раньше. Стандартные методы ортодонтии, применяемые к маленьким детям - регулярное ношение пластиковых капп и трейнеров. Они позволяют направить рост в нужное русло и выровнять ряд зубов. Детям постарше предлагается установка брекетов на срок около 20 месяцев.
Как научить чистить зубы ребенка
Советы экспертов с сайта zub-zdorov.ru
Научить детей чистить зубы правильно - значит обеспечить ему защиту от кариеса на всю жизнь. Когда начинать учить? Чем раньше, тем лучше. Ребенок должен привыкнуть к процедуре и перестать ее бояться. Годовалому ребенку, у которого только прорезались первые зубки, зубную щетку в руках еще самому не удержать. Но родители могут воспользоваться специальными приспособлениями, которые продаются в магазинах детских товаров, представляющих собой напальчники с мягкими силиконовыми щетинками.
На первых порах использовать зубную пасту не стоит, достаточно просто кипяченой воды. Когда ребенок подрастет, следует купить ему специальную детскую щетку с веселыми рисунками. Возраст, когда ребенок уже готов овладеть техникой чистки, определяется индивидуально, в среднем он составляет от 2-х до 3-х лет.
Советы экспертов с сайта zub-zdorov.ru
Научить детей чистить зубы правильно - значит обеспечить ему защиту от кариеса на всю жизнь. Когда начинать учить? Чем раньше, тем лучше. Ребенок должен привыкнуть к процедуре и перестать ее бояться. Годовалому ребенку, у которого только прорезались первые зубки, зубную щетку в руках еще самому не удержать. Но родители могут воспользоваться специальными приспособлениями, которые продаются в магазинах детских товаров, представляющих собой напальчники с мягкими силиконовыми щетинками.
На первых порах использовать зубную пасту не стоит, достаточно просто кипяченой воды. Когда ребенок подрастет, следует купить ему специальную детскую щетку с веселыми рисунками. Возраст, когда ребенок уже готов овладеть техникой чистки, определяется индивидуально, в среднем он составляет от 2-х до 3-х лет.
В магазинах и аптеках вы сможете найти большой выбор хороших зубных паст для детей маленького возраста. Они отличаются отсутствием в своем составе фтора, который может повредить нежную эмаль зубок, а также красителей, консервантов и прочих элементов, способных нанести ущерб здоровью малыша. Внимательно читайте состав на упаковке. Лучше не пожалеть денег и приобрести пасту от проверенного производителя, ведь ее расход все равно окажется небольшим. Для детей постарше предлагаются специальные пасты с низким содержанием фтора и приятными вкусами: банановым, клубничным, жвачки и другими, которые позволяют превратить процедуру чистки в настоящее удовольствие.
Что делать, если ребенок не хочет чистить зубы? С подобной проблемой сталкивается подавляющее большинство родителей. Дети могут бояться процедуры или относиться к ней несерьезно. Малыши часто просто грызут зубные щетки вместо того, чтобы чистить ими зубы. Единственный универсальный совет, который дают специалисты - проявлять терпение, настойчивость и ласку. Придумайте игры, элементом которых являются гигиеничекие процедуры. Если вы будете спокойно относиться к капризам ребенка, то рано или поздно он хорошо овладеет техникой чистки.
Тщательно чистить зубки с самого раннего детства - это очень важно. Однако маленькому ребенку данный факт трудно объяснить. Отчасти помогут веселые комиксы, в которых рассказывается о пользе правильной гигиены полости рта. Можно придумывать сказки, в которых рассказываются веселые истории про зубки. Регулярный контроль со стороны взрослых все равно будет необходим до тех пор, пока возраст ребенка не достигнет четырех - четырех с половиной лет.
Что делать, если ребенок не хочет чистить зубы? С подобной проблемой сталкивается подавляющее большинство родителей. Дети могут бояться процедуры или относиться к ней несерьезно. Малыши часто просто грызут зубные щетки вместо того, чтобы чистить ими зубы. Единственный универсальный совет, который дают специалисты - проявлять терпение, настойчивость и ласку. Придумайте игры, элементом которых являются гигиеничекие процедуры. Если вы будете спокойно относиться к капризам ребенка, то рано или поздно он хорошо овладеет техникой чистки.
Тщательно чистить зубки с самого раннего детства - это очень важно. Однако маленькому ребенку данный факт трудно объяснить. Отчасти помогут веселые комиксы, в которых рассказывается о пользе правильной гигиены полости рта. Можно придумывать сказки, в которых рассказываются веселые истории про зубки. Регулярный контроль со стороны взрослых все равно будет необходим до тех пор, пока возраст ребенка не достигнет четырех - четырех с половиной лет.
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