В магазинах и аптеках вы сможете найти большой выбор хороших зубных паст для детей маленького возраста. Они отличаются отсутствием в своем составе фтора, который может повредить нежную эмаль зубок, а также красителей, консервантов и прочих элементов, способных нанести ущерб здоровью малыша. Внимательно читайте состав на упаковке. Лучше не пожалеть денег и приобрести пасту от проверенного производителя, ведь ее расход все равно окажется небольшим. Для детей постарше предлагаются специальные пасты с низким содержанием фтора и приятными вкусами: банановым, клубничным, жвачки и другими, которые позволяют превратить процедуру чистки в настоящее удовольствие.



Что делать, если ребенок не хочет чистить зубы? С подобной проблемой сталкивается подавляющее большинство родителей. Дети могут бояться процедуры или относиться к ней несерьезно. Малыши часто просто грызут зубные щетки вместо того, чтобы чистить ими зубы. Единственный универсальный совет, который дают специалисты - проявлять терпение, настойчивость и ласку. Придумайте игры, элементом которых являются гигиеничекие процедуры. Если вы будете спокойно относиться к капризам ребенка, то рано или поздно он хорошо овладеет техникой чистки.



Тщательно чистить зубки с самого раннего детства - это очень важно. Однако маленькому ребенку данный факт трудно объяснить. Отчасти помогут веселые комиксы, в которых рассказывается о пользе правильной гигиены полости рта. Можно придумывать сказки, в которых рассказываются веселые истории про зубки. Регулярный контроль со стороны взрослых все равно будет необходим до тех пор, пока возраст ребенка не достигнет четырех - четырех с половиной лет.