Бьет рекорды по числу зараженных коронавирусом Россия: 20 977 заболевших за сутки на 10 ноября

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 350 741 человека.

Вероятность заражения COVID-19 зависит от группы крови

За последние сутки в России выявлено 20 977 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 322 (25,4%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Дагестан 0,5%



2. Республика Татарстан 0,6%3. Ханты-Мансийский АО, Московская область, Республика Марий Эл, Чувашская Республика 0,7%

Нарастающим итогом выявлено 1 817 109 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 15 600 человек:

Москва – 3663

Санкт-Петербург – 751

Московская область – 494

Нижегородская область – 492



Забайкальский край – 481Ростовская область – 397Воронежская область – 365Красноярский край – 309Свердловская область – 301Кемеровская область – 265Волгоградская область – 264Ставропольский край – 250Республика Крым – 236Курганская область – 225Челябинская область – 223Иркутская область – 221Вологодская область – 219Ульяновская область – 214Архангельская область – 212Тамбовская область – 193Ханты-Мансийский автономный округ – 186Оренбургская область – 183Мурманская область – 179Самарская область – 176Новосибирская область – 173Ярославская область – 168Пермский край – 167Саратовская область – 163Республика Бурятия – 159Пензенская область – 140Белгородская область – 132Новгородская область – 127Республика Хакасия – 122Алтайский край – 121Республика Коми – 116Тверская область – 115Удмуртская Республика – 114Ямало-Ненецкий автономный округ – 113Владимирская область – 112Ленинградская область – 112Омская область – 110Приморский край – 109Хабаровский край – 107Липецкая область – 104Томская область – 103Республика Алтай – 99Тюменская область – 94Курская область – 92Республика Башкортостан – 92Кировская область – 89Тульская область – 87Рязанская область – 86Республика Тыва – 83Орловская область – 79Республика Чувашия – 79Ивановская область – 78Карачаево-Черкесская Республика – 78Республика Адыгея – 75Республика Ингушетия – 74Республика Дагестан – 71Калужская область – 70Костромская область – 69Астраханская область – 67Республика Калмыкия – 66Севастополь – 64Сахалинская область – 64Калининградская область – 61Амурская область – 61Краснодарский край – 58Республика Северная Осетия - Алания – 58Республика Мордовия – 57Республика Саха (Якутия) – 57Смоленская область – 52Брянская область – 45Республика Карелия – 45Республика Татарстан – 43Псковская область – 41Кабардино-Балкарская Республика – 41Магаданская область – 40Камчатский край – 39Еврейская автономная область – 25Республика Марий Эл – 22Чеченская Республика – 5Ненецкий автономный округ – 4Чукотский автономный округ – 4

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 350 741 человека.

За сутки подтверждено 368 летальных случаев с коронавирусом:

Москва – 68

Санкт-Петербург – 62

Ростовская область – 19

Московская область – 16

Республика Крым – 15



Нижегородская область – 13Иркутская область – 13Костромская область – 11Красноярский край – 11Республика Бурятия – 10Свердловская область – 8Республика Коми – 7Республика Дагестан – 7Удмуртская Республика – 7Кемеровская область – 7Забайкальский край – 7Краснодарский край – 6Республика Чувашия – 6Пермский край – 6Самарская область – 6Ханты-Мансийский автономный округ – 6Мурманская область – 5Новосибирская область – 5Калужская область – 4Ставропольский край – 4Алтайский край – 4Курская область – 3Астраханская область – 3Кабардино-Балкарская Республика – 3Воронежская область – 2Тульская область – 2Республика Карелия – 2Волгоградская область – 2Республика Марий Эл – 2Ямало-Ненецкий автономный округ – 2Приморский край – 2Орловская область – 1Смоленская область – 1Тамбовская область – 1Чеченская Республика – 1Республика Мордовия – 1Кировская область – 1Саратовская область – 1Курганская область – 1Республика Хакасия – 1Республика Саха (Якутия) – 1Магаданская область – 1Еврейская автономная область – 1

За весь период от коронавируса умерло 31 161 человек.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 65,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 397 тыс.– за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 426 тыс. 075 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф