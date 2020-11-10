Бьет рекорды по числу зараженных коронавирусом Россия: 20 977 заболевших за сутки на 10 ноября

За последние сутки в России выявлено 20 977 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 322 (25,4%).
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Дагестан 0,5%
3. Ханты-Мансийский АО, Московская область, Республика Марий Эл, Чувашская Республика 0,7%
Нарастающим итогом выявлено 1 817 109 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 15 600 человек:
Москва – 3663
Санкт-Петербург – 751
Московская область – 494
Нижегородская область – 492
Ростовская область – 397
Воронежская область – 365
Красноярский край – 309
Свердловская область – 301
Кемеровская область – 265
Волгоградская область – 264
Ставропольский край – 250
Курганская область – 225
Челябинская область – 223
Иркутская область – 221
Вологодская область – 219
Ульяновская область – 214
Архангельская область – 212
Тамбовская область – 193
Оренбургская область – 183
Мурманская область – 179
Самарская область – 176
Новосибирская область – 173
Ярославская область – 168
Пермский край – 167
Саратовская область – 163
Пензенская область – 140
Белгородская область – 132
Новгородская область – 127
Республика Хакасия – 122
Алтайский край – 121
Республика Коми – 116
Тверская область – 115
Ямало-Ненецкий автономный округ – 113
Владимирская область – 112
Ленинградская область – 112
Омская область – 110
Приморский край – 109
Хабаровский край – 107
Липецкая область – 104
Республика Алтай – 99
Тюменская область – 94
Курская область – 92
Республика Башкортостан – 92
Кировская область – 89
Тульская область – 87
Рязанская область – 86
Орловская область – 79
Республика Чувашия – 79
Ивановская область – 78
Карачаево-Черкесская Республика – 78
Республика Адыгея – 75
Республика Ингушетия – 74
Республика Дагестан – 71
Костромская область – 69
Астраханская область – 67
Республика Калмыкия – 66
Севастополь – 64
Сахалинская область – 64
Калининградская область – 61
Амурская область – 61
Республика Северная Осетия - Алания – 58
Республика Мордовия – 57
Республика Саха (Якутия) – 57
Смоленская область – 52
Брянская область – 45
Республика Карелия – 45
Республика Татарстан – 43
Кабардино-Балкарская Республика – 41
Магаданская область – 40
Камчатский край – 39
Еврейская автономная область – 25
Республика Марий Эл – 22
Чеченская Республика – 5
Ненецкий автономный округ – 4
За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 350 741 человека.
За сутки подтверждено 368 летальных случаев с коронавирусом:
Москва – 68
Санкт-Петербург – 62
Ростовская область – 19
Московская область – 16
Республика Крым – 15
Иркутская область – 13
Костромская область – 11
Красноярский край – 11
Республика Бурятия – 10
Свердловская область – 8
Республика Коми – 7
Республика Дагестан – 7
Кемеровская область – 7
Забайкальский край – 7
Краснодарский край – 6
Республика Чувашия – 6
Пермский край – 6
Самарская область – 6
Ханты-Мансийский автономный округ – 6
Новосибирская область – 5
Калужская область – 4
Ставропольский край – 4
Алтайский край – 4
Курская область – 3
Астраханская область – 3
Кабардино-Балкарская Республика – 3
Тульская область – 2
Республика Карелия – 2
Волгоградская область – 2
Республика Марий Эл – 2
Ямало-Ненецкий автономный округ – 2
Приморский край – 2
Орловская область – 1
Тамбовская область – 1
Чеченская Республика – 1
Республика Мордовия – 1
Кировская область – 1
Саратовская область – 1
Курганская область – 1
Республика Хакасия – 1
Магаданская область – 1
Еврейская автономная область – 1
За весь период от коронавируса умерло 31 161 человек.
По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 65,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 397 тыс.– за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 426 тыс. 075 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф