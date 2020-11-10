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Уникальные презенты в магазине новогодних подарков

15:59 10.11.2020
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Онлайн магазин новогодних подарков SMPODARKOV предлагает широкий ассортимент продукции.

Онлайн магазин новогодних подарков SMPODARKOV предлагает широкий ассортимент продукции. На сайте https://www.smpodarkov.ru/ можно узнать подробно о каждом наименовании. В каталоге представлены сотни товаров в нескольких категориях. Это различные подарки и сладости на Новый год.

Основные предложения

  • Новогодние подарки в жестяной упаковке.
  • Мягкие игрушки, брелоки, наборы для творчества.
  • Эксклюзивные новогодние подарки.
  • Новогодние подарки в картонной упаковке.
  • Новогодние подарки в текстильной упаковке.

А также на сайте имеется распродажа новогодних подарков. Основу ассортимента составляют сладости. Это красиво оформленные коробки и пакеты с конфетами и другими вкусностями известных брендов. На сайте можно заказать сладости различных кондитерских фабрик. Это продукция холдинга «Объединенныекондитеры». В него входят такие известные бренды, как:

  • Красный Октябрь;
  • Рот-Фронт;
  • Бабаевский и многие другие.

Достоинства заказа в интернет-магазине

Новогодние товары сертифицированы. У каждого имеется сертификат соответствия. Продукцию можно приобрести оптом и в розницу. В каталоге представлены такие популярные презенты, как:

  • сладкие новогодние подарки;
  • наборы для детского творчества;
  • сувениры, брелоки с символикой года Быка;
  • мягкие игрушки с символикой 2021 года;
  • развивающие игрушки для детей;
  • новогодние тематические подарочные пакеты.

Каждое наименование на сайте снабжено описанием с фотографиями. Оно позволяет оценивать и сравнивать варианты. В итоге, делать оптимальный выбор. В каждом описании имеется информация о составе подарка, его качествах и особенностях. А также указана стоимость.

Магазин оказывает услуги высокого уровня. Это сервис, которые включает такие услуги, как доставка и онлайн оформление заказа. Возможны разные способы оплаты. Доставка выполняется по Москве и Московской области, а также в другие регионы Российской Федерации. Более подробную информацию можно узнать на сайте. Консультации по вопросам выбора и заказа продукции предоставляет менеджер, контактные данные указаны.

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