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Двое суток ремонтировали рельсы после схода 30 грузовых вагонов на станции Татарской

16:56 10.11.2020 Фото: pixabay.com
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Последний из сошедших вагонов был установлен на рельсы. Работники магистрали в кратчайшие сроки восстановили 375 метров железнодорожного полотна. В настоящее время движение по всем путям станции осуществляется в штатном режиме.

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Железнодорожники завершили восстановительные работы на месте схода вагонов на станции Татарская

Во вторник, 10 ноября, в 11:11 (мск) железнодорожники завершили восстановительные работы на месте схода вагонов на станции Татарская. В частности, завершены работы по восстановлению устройств контактной сети, автоматики и телемеханики, железнодорожного полотна.

Накануне, 9 ноября, в 22:49 (мск) последний из сошедших вагонов был установлен на рельсы. Работники магистрали в кратчайшие сроки восстановили 375 метров железнодорожного полотна. В настоящее время движение по всем путям станции осуществляется в штатном режиме.

Отметим, что проводимые на станции работы не влияли на график движения поездов на этом участке Транссиба.

Участие в ликвидации последствий схода приняли более 500 работников магистрали, а также восстановительные поезда станций Барабинск, Татарская, Омск и Инская, 20 единиц специализированной железнодорожной техники. Работы по восстановлению инфраструктуры велись круглосуточно. Причины схода устанавливаются.

Напомним, 8 ноября 2020 года, в 11:58 (мск) на станции Татарская Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги произошел сход тепловоза и 30 вагонов грузового поезда, в том числе 7 цистерн. В этот же день, 8 ноября, в 17:01 (мск) движение поездов на станции Татарская было восстановлено. В результате схода более чем на 5 часов был задержан поезд №1 Владивосток – Москва, всем пассажирам поезда предоставлено питание. На 3,5 часа – №118 Москва – Новокузнецк, на 3 часа – №128 Адлер – Красноярск, на 1 час 30 минут – №38 Москва – Томск и №62 Москва – Владивосток.

В результате схода пострадавших нет, произошла течь технологического топлива, разлив был оперативно локализован. На месте незамедлительно были развернуты средства для ликвидации разлива топлива. Расчет пожарного поезда обработал территорию специальной пеной. Затем к работе приступили подразделения аварийно-спасательной службы «Экоспас», 12 человек, 4 единицы техники. Место локализовано, обработано сорбентом, проведена перекачка технологического топлива из поврежденных цистерн в исправные порожние цистерны. Угрозы населению нет.

Источник: Служба корпоративных коммуникаци ОАО "РЖД"

вагон рельсы сход
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