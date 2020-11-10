Бисер — что можно изготовить из него, почему он высоко ценится и на что обратить внимание при выборе?

Бисер — один из самых популярных видов декора, который имеет широкую сферу использования. Некоторое время эти яркие, разноцветные элементы использовались исключительно в создании элементов народного творчества и дешевой бижутерии. Сегодня ситуация сильно изменилась в пользу бисера. Его заприметили не только производители одежды и аксессуаров, но и мировые кутюрье, все чаще внедряя стильные бусинки в свои коллекции. На специализированном сайте: https://volshebnaya-strana.com.ua/ есть возможность присмотреть не только подходящий ассортимент для тех или других целей, но еще и приобрести бисер по очень привлекательной и демократичной цене в онлайн-режиме. Кроме этого, стоит понимать, что с помощью бисера можно делать подделки, которые позже можно продавать через интернет. А еще, ручной труд высоко ценится, тем более, что изделия из бисера, какие бы они не были, всегда были и будут популярными.

Выбираем качественный бисер

Если посетить магазинчик, предназначенный для швей, вы можете поразиться разнообразию декоративных изделий для одежды и аксессуаров. Особенно широкий ассортимент будет наблюдаться в отделе с бисером. Чтобы из этого разноцветного моря выбрать «жемчуг» высокого качества, нужно учесть всего три параметра и это:

Наличие крупного отверстия в сердцевине. Все крупинки одинаковые по размеру и форме. Соответствие цвета всех бусинок между собой.

Ничего сложно в выборе качественного бисера нет. Еще можно ориентироваться на страну-производителя. Лучшими на сегодня считаются компания Preciosa в Чехии, Toho в Японии и Zlatka в Китае.

Преимущества бисера, как декоративного элемента

Среди плюсов бисера, который используется производителями одежды, аксессуаров и украшений можно отметить простоту использования, прочность, разнообразие цветов, форм и размеров, доступную стоимость, возможность приобрести изделия в больших объемах.

Это универсальный декор, так как из него можно делать аппликации, картины, различные поделки, аксессуары для дома, элементы одежды, обуви и сумок, украшения.