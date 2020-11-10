О новых рабочих местах на экс-заводе PepsiCo отказалась отвечать власть Бердска. Мол, между СМИ и мэрией нет договора об обмене информацией

К сожалению, власть лишила "Курьер. Среда. Бердск" информации, которая по сути не является секретной, но важна жителям города. Видимо, забыла про закон о СМИ?

С 2006 года в Бердске начали строить завод по производству соков, который от «Лебедянского» перешел к «Пепсико»

Введено ли в эксплуатацию здание экс-PepsiCo в Бердске? Такой вопрос в формате официального запроса направила на имя мэра Бердска Евгения Шестернина редакция «Курьер. Среда. Бердск» 30 октября. К сожалении, предоставить ответ ни на один из 11 вопросов глава города не смог.

Ниже приводим вопросы и ответы администрации по распоряжению главы города от 5 ноября 2020.

1. Введено ли в эксплуатацию здание завода «PepsiCo» в Бердске?



- Информация, на предоставление которой направлен запрос в администрацию Бердска, не касается непосредственно прав и обязанностей лица, направившего запрос в администрацию, кроме того, соглашение об обмене информацией и взаимодействии газеты «Курьер. Среда. Бердск» с администрацией Бердска по вопросам, указанным в запросе, отсутствует, - ответила власть Бердска.

Как выяснилось, чтобы получить ответ о деятельности завода, необходимо "соглашение о взаимодействии". Но, очевидно, чиновники забыли, о первой статье закона о СМИ - свобода массовой информации. А вот ограничение свободы печати и других средств массовой информации допускается лишь в условиях чрезвычайного и военного положения. А вот ущемление свободы массовой информации, то есть воспрепятствование в какой бы то ни было форме со стороны граждан, должностных лиц государственных органов и организаций, общественных объединений законной деятельности учредителей, редакций, издателей и распространителей продукции средства массовой информации, а также журналистов: влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии со ст. 58 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»).

- Согласно п. 6 ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» администрация города Бердска вправе не предоставлять информацию, указанную в п.10, п.11 запроса, которая требует проведения анализа деятельности органа местного самоуправления либо подведомственных организаций или проведения иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией, - гласит ответ.

Правда, есть оговорочка: информация о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая администрацией города Бердска в сети «Интернет», в зависимости от сферы деятельности органа местного самоуправления содержит статистическую информацию о деятельности органа местного самоуправления, в том числе статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям органа местного самоуправления; сведения об использовании государственным органом, его территориальными органами, органом местного самоуправления подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств;

При этом чиновники пообещали: "официальная информация о деятельности органов местного самоуправления в части осуществления взаимодействия, связанного с развитием деятельности завода «РерsiСо» (при наличии такого взаимодействия), будет размещена на официальном сайте администрации города Бердска".

- В соответствии с п. 3 ст. 19 и п. 3 ст. 20 Закона № 8-ФЗ Администрация города Бердска вправе не предоставлять информацию по запросу если эта информация размещена на официальном сайте в сети Интернет, и при ответе на такой запрос может ограничиться указанием электронного адреса официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация. Кроме того, сообщаю, что всю информацию, необходимую и обязательную для публикации в соответствии с требованиями Российского законодательства, Администрация города Бердска размещает в сети «Интернет» и в печатных изданиях. Информация, не опубликованная в указанных средствах массовой информации, предоставляется только на основании запросов контрольных и правоохранительных органов в соответствии с их компетенцией, - гласит ответ на запрос градоначальников.



От редакции:

На сегодняшний день между СМИ города, администрацией Бердска и ее пресс-центром складываются странные отношения. То журналистов бьют прямо в редакции, то требуют от СМИ города активные ссылки на публикации пресс-релизов мэрии, вместо ответов на запросы присылают отписки. Журналисты города в недоумении - зачем накалять обстановку? Почему бы не информировать горожан, работать на благо города? Ах, да нужно заключать соглашение... Складывается ощущение, что масло в огонь подливают определенные сотрудники администрации Бердска. Вот только кто и зачем?

К сожалению, как говорил вице-мэр Бердска Владимир Захаров, это не красит. Ведь дословно: "Любые средства массовой информации и власть имущие должны находить компромиссы и уметь договариваться. Нужно выстраивать свои отношения по-другому". Или нет?

Тогда речь шла об избиении сотрудником пресс-центра мэрии Кириллом Цветковым старейшего журналиста издания "Свидетель" Сергея Болдырева. Напомним, он ворвался в редакцию, и приговаривая: "Я покажу тебе Кирюшу", ударил журналиста несколько раз в лицо, а разорвав ему щеку, отвечал на вопросы полиции. Кстати, он до сих пор не уволен, ведь находится в законном отпуске. Очевидно, лечит "нервный срыв".