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Почему прекратила выработку электроэнергии Белорусская АЭС

17:30 10.11.2020
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в церемонии по повышению мощности первого энергоблока.

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Белорусская АЭС прекратила выработку электроэнергии

Белорусская АЭС прекратила генерацию электроэнергии, но на ядерную и радиационную безопасность это влияния не оказывает никоим образом, заявил РИА Новости ответственный за внешнюю коммуникацию консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзора) Олег Соболев.

"Было уже сообщение, что они (БелАЭС – ред.) прекратили генерацию электроэнергии, но на ядерную и радиационную безопасность это влияния не оказывает никоим образом", - заявил Соболев.

Как уточнил собеседник агентства, на АЭС речь идет о замене оборудования, которое относится к четвертому классу безопасности, "то есть это класс, который не оказывает влияния на ядерную и радиационную безопасность". "Она у них (на БелАЭС – ред.) обеспечивается персоналом и системами…, которые у них функционируют надлежащим образом в штатном режиме", - подчеркнул Соболев.

"Согласно установленным процедурам, даже о таких событиях, которые не влияют на ядерную и радиационную безопасность, необходимо уведомлять Госатомнадзор, они это сделали. Мы в свою очередь продолжаем наш надзор, который ведется на площадке Белорусской АЭС в постоянном режиме 24/7", - добавил консультант департамента.

Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал информацию, что 8 ноября, после произошедшего накануне торжественного увеличения мощности первого энергоблока станции, из-за выхода из строя трансформатора остановлена турбина и прекращена выработка электроэнергии. В понедельник минэнерго Белоруссии заявило, что на БелАЭС выявлена необходимость замены отдельного оборудования, однако все технологические системы функционируют в штатном режиме.

Седьмого ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в церемонии по повышению мощности первого энергоблока Белорусской АЭС, блок электростанции вышел на мощность 400 МВт. Тогда минэнерго Белоруссии сообщило, что за трое суток с момента включения в объединенную энергосистему с БелАЭС, которое состоялось 3 ноября, отпущено более 22 миллиона кВтч электроэнергии, что позволило республике сэкономить 6,4 миллиона кубометров природного газа на сумму около миллиона долларов.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй - в мае 2022 года.

атомная аэс белоруссия
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