Пытался отрубить руки бывшей жене после развода отчаянный "Отелло"

Затем мужчина забежал в подъезд и попросил одну из жительниц дома вызвать скорую помощь, после чего скрылся.

Не желая мириться с уходом супруги, горожанин топором причинил ей многочисленные повреждения рук

В дежурную часть Отдела МВД России по г. Горно-Алтайску поступило сообщение от местной жительницы. Звонившая пояснила, что на её соседку с топором напал бывший муж. Потерпевшая была госпитализирована в республиканскую больницу. Женщина добавила, что о случившемся ей рассказал сам подозреваемый и попросил её вызвать на место происшествия скорую помощь, после чего скрылся.

Предварительно установлено, что утром женщина отвела ребенка в детский сад и возвращалась домой. Около дома она увидела бывшего мужа, с которым с недавнего времени находится в разводе. Мужчина попросил её вернуться к нему, но получил отказ. Разозлившись, он несколько раз ударил потерпевшую кулаком по лицу. Когда горожанка упала на землю, подозреваемый, имеющимся при себе топором, нанес по рукам женщины не менее семи ударов, как обухом, так и острием. Большая часть ударов пришлась по правой кисти. Затем мужчина забежал в подъезд и попросил одну из жительниц дома вызвать скорую помощь, после чего скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В настоящее время бывший супруг потерпевшей - 31- летний ранее судимый горожанин задержан. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Алтай