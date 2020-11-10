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Не увидели проблем в падении рубля власти России

18:00 10.11.2020 Фото: pixabay.com
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Среднегодовой курс рубля в 2020 году составит 71,2 руб. за доллар, указали ранее в Минэкономразвития.

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Белоусов заявил, что ослабление рубля в нынешнем диапазоне не внушает тревогу

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что ослабление рубля в нынешнем диапазоне не внушает тревоги. Об этом он сообщил в интервью ТАСС в преддверии форума "Сильные идеи для нового времени". "В нынешнем диапазоне - нет", - сказал Белоусов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в Минэкономразвития ослабление рубля объяснили повышением оценки геополитических и иных рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов. В ведомстве выразили уверенность, что по мере их сокращения ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 года - начале 2021 года. Среднегодовой курс рубля в 2020 году составит 71,2 руб. за доллар, указали в министерстве.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, пройдет 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.

Источник: ТАСС

валюта доллар курс рубля Андрей Белоусов
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От редакции

Нет проблем?

Аноним, 10 ноября 2020 18:42
конечно у них проблем нет, все денежки в долларах за рубежом.
хлеб кончится? Жуйте пирожные., 10 ноября 2020 18:47
"Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что ослабление рубля в нынешнем диапазоне не внушает тревоги."

Этого господина-барина, с его стабильными миллионов за год, нужно как работающих-нищих-русских, на 17 тысяч чистыми в месяц на руки посадить, так глядишь начнёт внушать тревогу...

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