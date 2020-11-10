«Локдаун» обошел «коронавирус» в борьбе за титул «Слово года»

В 2019 году Collins признал словом года "климатическую забастовку", в 2017 году - "фейк-ньюс".

Словарь Collins назвал "локдаун" словом 2020 года

В топ-10 слов года большинство оказались связаны с пандемией.

Словарь английского языка Collins Dictionary выбрал словом 2020 года "локдаун" (lockdown), которое воплощает "общий опыт миллиардов людей".

"Локдаун" определяется как "введение строгих ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ к общественным пространствам".

В условиях пандемии лексикографы зарегистрировали резкий взлет частотности употребления этого слова - 250 000 случаев против 4000 в 2019 году.

"Лязгающие" и тяжелые слоги этого слова обозначают состояние, которое стало самым пугающим в уходящем году, пишут составители словаря. Состояние локдауна они сравнивают с национальным застоем, когда приостановлено почти все, в чем заключается нормальная общественная жизнь. Эксперты также напоминают, что "локдаун" происходит из тюремного лексикона: так называлась ситуация, когда заключенным запрещали выходить из камер из-за неких чрезвычайных событий.

Кроме "локдауна" в топ-10 слов года попали "отпуск без выплаты зарплаты" ("furlough"), "сотрудник, чье присутствие необходимо на работе" ("key worker"), "самоизолироваться", "социальное дистанцирование" и "коронавирус".

Из не связанных с пандемией слов в десятку вошли "Megxit" (слово, созвучное с Brexit, которое обозначает выход принца Гарри и его жены Меган из королевской семьи), "BLM" (название антирасистского движения Black Lives Matter), "TikToker" (пользователь платформы TikTok) и "mukbang" ("мокпан", трансляция, в ходе которой видеоблогер объедается, общаясь с аудиторией).

В 2019 году Collins признал словом года "климатическую забастовку", в 2017 году - "фейк-ньюс".