10.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

«Локдаун» обошел «коронавирус» в борьбе за титул «Слово года»

17:59 10.11.2020 Фото: pixabay.com
1

В 2019 году Collins признал словом года "климатическую забастовку", в 2017 году - "фейк-ньюс".

% name% title
Словарь Collins назвал "локдаун" словом 2020 года
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Какие новые ограничения из-за коронавируса ввели в Москве, назвал СобянинПутин объявил эффективными все российские вакцины от COVID-19Ещё 437 новостей

В топ-10 слов года большинство оказались связаны с пандемией.

Словарь английского языка Collins Dictionary выбрал словом 2020 года "локдаун" (lockdown), которое воплощает "общий опыт миллиардов людей".
"Локдаун" определяется как "введение строгих ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ к общественным пространствам".

В условиях пандемии лексикографы зарегистрировали резкий взлет частотности употребления этого слова - 250 000 случаев против 4000 в 2019 году.

"Лязгающие" и тяжелые слоги этого слова обозначают состояние, которое стало самым пугающим в уходящем году, пишут составители словаря. Состояние локдауна они сравнивают с национальным застоем, когда приостановлено почти все, в чем заключается нормальная общественная жизнь. Эксперты также напоминают, что "локдаун" происходит из тюремного лексикона: так называлась ситуация, когда заключенным запрещали выходить из камер из-за неких чрезвычайных событий.

Кроме "локдауна" в топ-10 слов года попали "отпуск без выплаты зарплаты" ("furlough"), "сотрудник, чье присутствие необходимо на работе" ("key worker"), "самоизолироваться", "социальное дистанцирование" и "коронавирус".

Из не связанных с пандемией слов в десятку вошли "Megxit" (слово, созвучное с Brexit, которое обозначает выход принца Гарри и его жены Меган из королевской семьи), "BLM" (название антирасистского движения Black Lives Matter), "TikToker" (пользователь платформы TikTok) и "mukbang" ("мокпан", трансляция, в ходе которой видеоблогер объедается, общаясь с аудиторией).

В 2019 году Collins признал словом года "климатическую забастовку", в 2017 году - "фейк-ньюс".

рейтинг словарь слово года
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Справедливо?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мусульманам запретило вступать в брак с женщинами другой веры духовное управление РФ
18:57 10-11-2020
Мусульманам запретило вступать в брак с женщинами другой веры духовное управление РФ
Какие новые ограничения из-за коронавируса ввели в Москве, назвал Собянин 1
18:34 10-11-2020
Какие новые ограничения из-за коронавируса ввели в Москве, назвал Собянин
Путин объявил эффективными все российские вакцины от COVID-19
18:30 10-11-2020
Путин объявил эффективными все российские вакцины от COVID-19
Откроют ковидный госпиталь на 100 коек на базе НИИТО в Новосибирской области 1
18:22 10-11-2020
Откроют ковидный госпиталь на 100 коек на базе НИИТО в Новосибирской области
Кто платит штраф за непристегнутые ремни безопасности. Подробно
18:20 10-11-2020
Кто платит штраф за непристегнутые ремни безопасности. Подробно
Умер знаменитый тренер по фигурному катанию
18:14 10-11-2020
Умер знаменитый тренер по фигурному катанию
БердскБезмасочники обезумели: На видео попало нападение пассажира с перцовым баллончиком за требование надеть маску на водителя автобуса №4 Бердска 2
18:05 10-11-2020
Безмасочники обезумели: На видео попало нападение пассажира с перцовым баллончиком за требование надеть маску на водителя автобуса №4 Бердска
Не увидели проблем в падении рубля власти России 2
18:00 10-11-2020
Не увидели проблем в падении рубля власти России
«Локдаун» обошел «коронавирус» в борьбе за титул «Слово года»
17:59 10-11-2020
«Локдаун» обошел «коронавирус» в борьбе за титул «Слово года»
Очень хочу заплатить налоги: что делать, если не пришло налоговое уведомление?
17:50 10-11-2020
Очень хочу заплатить налоги: что делать, если не пришло налоговое уведомление?