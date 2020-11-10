Безмасочники обезумели: На видео попало нападение пассажира с перцовым баллончиком за требование надеть маску на водителя автобуса №4 Бердска

Молодой человек приспустил капюшон, чтобы его лица не было видно. На видео он набрасывается на водителя. В автобусе находились пассажиры и кондуктор. Они стали свидетелями нападения. Смотрите.

Нападение на водителя автобуса в Бердске попало на видео

Попало на видео нападение с перцовым баллончиком за требование надеть маску на водителя автобуса №4 пассажир на остановке "Торговый центр" Бердска. Напомним, а вдруг нашего водителя завтра убьют? Негодовала директор ПАТП Елена Бороздина. Вопиющий случай произошел 9 ноября. Водитель автобуса №4 потребовал пассажира надеть маску, а тот в ответ избил водителя, брызнул перцовым баллончиком ему в лицо. Напомним, минтранс обязал водителей маршруток и автобусов высаживать безмасочников. За несоблюдение требования юридическое лицо ждет штраф до 100 000 рублей.

- Водитель не может больше работать. Отправили загонщика, который пригонит автобус в гараж. Водитель, конечно же, получит направление от нашего фельдшера в поликлинику. Ситуация вопиющая просто. У меня честно в голове это не укладывается. У меня вопрос: требуя с водителями контроля соблюдения масочного режима со стороны пассажиров, кто защитит наших водителей? А вдруг нашего водителя завтра убьют? - задается вопросом Елена Викторовна.

Молодой человек надел и приспустил капюшон, чтобы его лица не было видно. На видео можно увидеть, как он набрасывается на водителя. В этот момент в автобусе находились пассажиры и кондуктор. Они стали свидетелями нападения. Смотрите.

Видео прислано Бороздиной