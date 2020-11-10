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Безмасочники обезумели: На видео попало нападение пассажира с перцовым баллончиком за требование надеть маску на водителя автобуса №4 Бердска

18:05 10.11.2020, Алена Романцова Фото: скрин
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Молодой человек приспустил капюшон, чтобы его лица не было видно. На видео он набрасывается на водителя. В автобусе находились пассажиры и кондуктор. Они стали свидетелями нападения. Смотрите.

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Нападение на водителя автобуса в Бердске попало на видео

Попало на видео нападение с перцовым баллончиком за требование надеть маску на водителя автобуса №4 пассажир на остановке "Торговый центр" Бердска. Напомним, а вдруг нашего водителя завтра убьют? Негодовала директор ПАТП Елена Бороздина. Вопиющий случай произошел 9 ноября. Водитель автобуса №4 потребовал пассажира надеть маску, а тот в ответ избил водителя, брызнул перцовым баллончиком ему в лицо. Напомним, минтранс обязал водителей маршруток и автобусов высаживать безмасочников. За несоблюдение требования юридическое лицо ждет штраф до 100 000 рублей.

- Водитель не может больше работать. Отправили загонщика, который пригонит автобус в гараж. Водитель, конечно же, получит направление от нашего фельдшера в поликлинику. Ситуация вопиющая просто. У меня честно в голове это не укладывается. У меня вопрос: требуя с водителями контроля соблюдения масочного режима со стороны пассажиров, кто защитит наших водителей? А вдруг нашего водителя завтра убьют? - задается вопросом Елена Викторовна.

Молодой человек надел и приспустил капюшон, чтобы его лица не было видно. На видео можно увидеть, как он набрасывается на водителя. В этот момент в автобусе находились пассажиры и кондуктор. Они стали свидетелями нападения. Смотрите.

Видео прислано Бороздиной

видео избил коронавирус маска нападение на водителя автобуса полиция Елена Бороздина Бердское ПАТП
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От редакции

Как защитить водителей?

Шок, 10 ноября 2020 18:26
Неадеквашке статью бы хулиганство
Аноним, 10 ноября 2020 18:39
На видео видно, что у гостя из соседней республики бутылка газированного напитка,который он несколько раз трясёт в кадре, о каком перцовом баллончике тут всё время талдычат?

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