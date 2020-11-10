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Откроют ковидный госпиталь на 100 коек на базе НИИТО в Новосибирской области

18:22 10.11.2020 Фото: Nso.ru
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Сегодня для лечения пациентов с COVID-19 в регионе развернуто 5 546 коек – ранее в режиме распределительного центра начал работать инфекционный госпиталь на базе Сибирского окружного медцентра ФМБА.

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Инфекционный госпиталь на базе НИИТО откроется в Новосибирской области в ближайшие дни
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Инфекционные госпитали на базе медицинских учреждений продолжают оказывать помощь пациентам с коронавирусом в Новосибирской области – с понедельника откроется еще один инфекционный госпиталь, на базе клиники НИИТО. О текущей эпидемиологической ситуации и проводимой в регионе работе рассказал на брифинге 10 ноября министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«В ближайшее время, ориентировочно с понедельника, мы планируем открыть ковидный центр на базе федерального учреждения – клиники НИИТО, на сто коек. На сегодняшний день все медицинские учреждения работают в штатном режиме, ведется прием пациентов, оказывается медицинская помощь. Также хочу отметить, что мы продолжаем поддерживать высокий объем проводимых тестирований. Все медицинские ковидные учреждения, которые работают как распределительные центры, переведены на наши лаборатории, подведомственные министерству здравоохранения региона. Это позволяет в оперативном режиме проводить исследования», – отметил Константин Хальзов.

Напомним, что в конце прошлой недели в Новосибирском клиническом центре крови начала работу ПЦР-лаборатория по диагностике новой коронавирусной инфекции – центр стал пятой медицинской организацией регионального минздрава, где развернута лаборатория для исследований на COVID-19. Всего в регионе сегодня тестирование на коронавирус проводят 16 организаций: областные, частные и федеральные, а также лаборатория областного Центра гигиены и эпидемиологии.

В настоящий момент для лечения пациентов с COVID-19 в Новосибирской области развернуто 5 546 коек – ранее в режиме распределительного центра начал работать инфекционный госпиталь на базе Сибирского окружного медицинского центра ФМБА.

Также на прошлой неделе министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что Новосибирская область получит 105 миллионов рублей из резервного фонда Правительства РФ на покупку лекарств для пациентов, которые лечатся от коронавируса дома.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", сейчас число госпитализированных больных с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" и подозрением на него в регионе превышает количество мест в стационарах.

По данным оперативного штаба на утро 10 ноября в регионе выявлено 19 092 случая COVID-19, 15 615 пациентов выписаны с выздоровлением. Всего в Новосибирской области сделано 782 886 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 4 086 жителей региона, 58 080 человек сняты с меднаблюдения.

COVID-19 брифинг госпиталь НИИТО с подтвержденным диагнозом ФМБА Константин Хальзов
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От редакции

Судя по приросту заболевших, коек снова на всех не хватит?

Аноним, 10 ноября 2020 18:34
Инвалидам куда прикажете деваться теперь, без их единственного помощника в НСО НИИТО, ползти сразу в сторону кладбища?

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