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Мусульманам запретило вступать в брак с женщинами другой веры духовное управление РФ

18:57 10.11.2020 Фото: pixabay.com
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Также богословы обеспокоены тем, что женясь на «представительницах людей Писания» мужчины-мусульмане уменьшают шансы мусульманок найти супруга-единоверца.

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Духовное управление мусульман РФ запретило своим верующим браки с немусульманками
Сюжет: Обряды мусульман
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Мусульманам запретило вступать в брак с женщинами другой веры духовное управление РФПочему золото запрещено мусульманину КораномЕщё 14 новостей

Совет улемов Централизованной религиозной организации Духовное управление мусльман РФ (ДУМ РФ) вынес постановление о недопустимости межконфессиональных браков, в частности с христианками и иудейками. Как говорится в богословском заключении, браки «с представительницами людей Писания» на территории РФ возможны лишь в единичных случаях по решению местного муфтия. Официально решение было принято еще в ноябре прошлого года, но внимание на него обратили только сегодня.

В заключении ДУМ РФ ссылается на исламское право, основывающееся на Коране. «Для большинства межконфессиональных браков характерно появление ряда проблем. К примеру, возникают сложности с воспитанием детей в духе исламского вероучения или с привитием им исламского мировоззрения. Ведь в основном именно супруга, хранительница домашнего очага, мать и воспитательница детей, оказывает решающее влияние на свое чадо, прививая ему свои принципы и взгляды. Да, быть может, ребенок именем и внешностью будет походить на отца, но сутью и действиями — скорее на мать. Будущие поколения таковых вряд ли станут приверженцами религии своих отцов, что и приводит к исчезновению, вымиранию мусульманских корней», — объясняют в управлении.

Также богословы обеспокоены тем, что женясь на «представительницах людей Писания» мужчины-мусульмане уменьшают шансы мусульманок найти супруга-единоверца, в то время как для них выходить замуж за немусульман категорически запрещено.

«Некоторые ученые в качестве важного условия брака называют равенство между потенциальными супругами в социальном и материальном плане. Но разве можно между представителями абсолютно разных мировоззрений, культур, образований поставить знак равенства? Вряд ли», — говорится в документе.

С учетом этого, ДУМ РФ постановил недопустимость межконфессиональных браков на территории РФ: они возможны только по решению местного муфтия. Если же девушка выражает готовность следовать предписанием Корана, то она «вправе вступить в брак с мусульманином».

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