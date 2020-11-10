Кого из новых министров утвердила Госдума. До принятия Конституции ГД это не делала

Премьер внес кандидатуры на должности заместителя председателя правительства РФ и пяти федеральных министров. Накануне они провели встречи с профильными комитетами и фракциями ГД.

Государственная Дума утвердила новых кандидатов на посты в правительстве

Депутаты ГД на пленарном заседании во вторник, 10 ноября, поддержали кандидатуру Министра энергетики Александра Новака на должность заместителя председателя правительства РФ.

Также они утвердили Александра Козлова на должность Министра природных ресурсов и экологии. Виталий Савельев станет Министром транспорта РФ, Ирек Файзуллин — Министром строительства и ЖКХ.

На должность Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики назначается Алексей Чекунков, на должность Министра энергетики — Николай Шульгинов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает новый порядок назначения на должность членов правительства, предусматривающий усиление роли парламента. Члены правительства будут назначаться после согласования с ГД.

«Мы понимаем, что полномочия выросли. Но наряду с этим выросла и ответственность Государственной Думы за принимаемые решения и за работу правительства. Речь идет о передаче части полномочий президента нашим гражданам. Именно президент выступил с инициативой, чтобы граждане имели возможность влиять на формирование Правительства. И через своих депутатов они завтра будут принимать участие в его формировании», — говорил ранее Вячеслав Володин.

Накануне кандидаты провели встречи с профильными комитетами, а также с фракциями ГД.

По итогам обсуждения кандидатур председатель ГД сказал, что теперь решение о назначении заместителя председателя правительства РФ и министров остается за президентом.

Особо он отметил высокий профессионализм каждого из утвержденных ГД кандидатов.

«Все до одного – это люди высокопрофессиональные, прошли региональную школу, возглавляли крупные компании, корпорации и в жизни много трудились, создавая конкретный продукт, прежде чем быть утвержденными на эти высокие должности. У них есть опыт конкретной работы, у них есть успех», — сказал Вячеслав Володин.

По его словам, несмотря на то, что партии по‑разному реагировали на кандидатуры, не было отвода ни одной из них.

«Есть большие ожидания к тому, кто будет возглавлять Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, к тем, кто будет заниматься вопросами природных ресурсов. Есть большие ожидания, что подвижки пойдут еще более эффективно, чем ранее», — добавил он.

«Мы поддержим наших коллег из правительства, чтобы они выстраивали эффективное взаимодействие с ГД, – подчеркнул Вячеслав Володин. – Впервые происходящий в нашем российском парламентаризме и в системе исполнительной власти момент, когда утверждение проходит в ГД депутатами от имени граждан РФ. Это была инициатива президента, которую поддержали граждане нашей страны, и сегодня ГД взяла ответственность за свой выбор».