Обязать всех уйти на удаленку сможет мэрия Бердска

Работников смогут переводить на удалёнку по решению органов власти

В случае чрезвычайных обстоятельств органы госвласти и местного самоуправления смогут принимать решения о временном переводе работников на удаленку, говорится в поправке к законопроекту об особенностях дистанционной работы. Об этом сообщает ТАСС.

«В случаях катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии, эпизоотии, а также по решению органа государственной власти и (или) органов местного самоуправления и любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, по инициативе работодателя работник может быть временно переведен на дистанционную работу на период действия указанных обстоятельств», — говорится в тексте.

Отмечается, что согласие сотрудников на соответствующий перевод не требуется. При этом работодатель должен обеспечить его необходимым для выполнения своих обязанностей дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами или же компенсировать расходы в связи с использованием собственного или арендованного оборудования.

«По окончании срока такого перевода (но в любом случае не позднее окончания действия обстоятельства (случая), в связи с которым такой перевод устанавливался) работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполнению», — следует из текста поправки. Такой перевод не повлечет изменения в трудовой договор.

Ранее первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что закон о дистанционной работе Государственная Дума может принять до конца ноября, передает "Парламентская газета".

Госдума 21 июля приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс, которые касаются регулирования удалённой работы. Документ содержит нормы по рабочему времени и отдыху дистанционных работников, регламентирует три вида удалёнки (постоянную, временную и комбинированную), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.