Угнали катафалк одной из ритуальных компаний Бердска

По предварительной информации, двое работников похоронной фирмы сели в спецавтомобиль и уехали в неизвестном направлении. Полиция объявила розыск.

Полиция Бердска разыскивает угнанный катафалк

Вечером во вторник, 10 ноября, в Бердске угнали катафалк одной из ритуальных служб города.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", двое сотрудников службы ритуальных услуг сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Об этом в полицию заявил, судя по всему, руководитель похоронной компании.

Бердская полиция объявила спецтехнику, предназначенную за перевозки умерших, и угонщиков в розыск.

Подробности - в ближайшее время.

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