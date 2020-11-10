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Угнали катафалк одной из ритуальных компаний Бердска

21:10 10.11.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По предварительной информации, двое работников похоронной фирмы сели в спецавтомобиль и уехали в неизвестном направлении. Полиция объявила розыск.

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Полиция Бердска разыскивает угнанный катафалк

Вечером во вторник, 10 ноября, в Бердске угнали катафалк одной из ритуальных служб города.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", двое сотрудников службы ритуальных услуг сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Об этом в полицию заявил, судя по всему, руководитель похоронной компании.

Бердская полиция объявила спецтехнику, предназначенную за перевозки умерших,  и угонщиков в розыск.

Подробности - в ближайшее время.

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