Рухнул бетонный мост прямо на Рублевское шоссе. Движение закрыто

Конструкция упала на проезжую часть. Фрагмент бетонного блока лежит на капоте легковой машины. О пострадавших и жертвах пока не сообщается.

На Рублево-Успенском шоссе обрушилось бетонное сооружение

На Рублево-Успенском шоссе произошло обрушение бетонного сооружения. Об этом сообщил очевидец.

"Вот как мне повезло! За минуту до того, как я должен был там проехать, рухнул мост", – поделился мужчина.

Отмечается, что конструкция упала на проезжую часть. Фрагмент бетонного блока лежит на капоте легковой машины.

"На Рублево-Успенском шоссе (развязка с МКАД) упала ограничительная балка высоты под МКАД", – прокомментировали инцидент в департаменте транспорта города. Информации о пострадавших пока нет, передает m24.ru.