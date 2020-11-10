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Рухнул бетонный мост прямо на Рублевское шоссе. Движение закрыто

21:51 10.11.2020
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Конструкция упала на проезжую часть. Фрагмент бетонного блока лежит на капоте легковой машины. О пострадавших и жертвах пока не сообщается.

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На Рублево-Успенском шоссе обрушилось бетонное сооружение

На Рублево-Успенском шоссе произошло обрушение бетонного сооружения. Об этом сообщил очевидец.

"Вот как мне повезло! За минуту до того, как я должен был там проехать, рухнул мост", – поделился мужчина.

Отмечается, что конструкция упала на проезжую часть. Фрагмент бетонного блока лежит на капоте легковой машины.

"На Рублево-Успенском шоссе (развязка с МКАД) упала ограничительная балка высоты под МКАД", – прокомментировали инцидент в департаменте транспорта города. Информации о пострадавших пока нет, передает m24.ru.

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