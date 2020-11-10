Рухнул бетонный мост прямо на Рублевское шоссе. Движение закрыто

На Рублево-Успенском шоссе произошло обрушение бетонного сооружения. Об этом сообщил очевидец.
"Вот как мне повезло! За минуту до того, как я должен был там проехать, рухнул мост", – поделился мужчина.
Отмечается, что конструкция упала на проезжую часть. Фрагмент бетонного блока лежит на капоте легковой машины.
"На Рублево-Успенском шоссе (развязка с МКАД) упала ограничительная балка высоты под МКАД", – прокомментировали инцидент в департаменте транспорта города. Информации о пострадавших пока нет, передает m24.ru.