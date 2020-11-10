Названы имена погибших в сбитом Азербайджаном российском Ми-24

Путин сообщил имена погибших членов экипажа сбитого Азербайджаном Ми-24

Президент России Владимир Путин назвал имена погибших членов экипажа вертолета Ми-24, который азербайджанские военные сбили над территорией Армении.

В результате трагедии погибли командир экипажа Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин.

-Вы знаете, что вчера в результате трагического инцидента погибли два наших товарища – лётчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении. Это майор Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и старший лейтенант Федин Роман Васильевич. Пострадал и летчик-оператор, штурман звена. Пожелаем ему скорейшего выздоровления. Президент Азербайджана заверил меня в том, что будет проведено тщательное расследование в рамках возбужденного уголовного дела. Виновные будут наказаны. Я прошу Министра обороны оказать помощь семьям погибших. Почтим минутой молчания их память, сказал российский лидер на совещании с руководством Министерства обороны, федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса 10 ноября.

В Баку возбудили уголовное дело после крушения российского Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.

Вертолет сбили накануне вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один получил травмы средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что атаковала машину случайно, принесла извинения и выразила готовность выплатить компенсации.

"Возбуждено уголовное дело по статье 342.2 ("Халатное отношение к службе, повлекшее за собой смерть двух и более человек по неосторожности, имевшее место в военное время и в боевых условиях"). Расследование было поручено военной прокуратуре Нахичеванской Автономной Республики", — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Также пресс-служба ведомства сообщает, что "прокуратура с участием военных экспертов провела осмотр ракетной установки, а также информационных систем, допросила военнослужащих той части, где произошел инцидент, изъяла необходимые документы и провела другие необходимые следственные действия".

"Проводятся интенсивные следственные мероприятия для установления личности преступника или виновных и привлечения их к ответственности. В связи с данным фактом генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев направил официальное письмо генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову, также между ними состоялся телефонный разговор", — сказано в релизе.

Инцидент с Ми-24 произошел на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Через несколько часов Азербайджан, Армения и Россия подписали четвертый за полтора месяца документ о деэскалации. В нем сказано, что стороны прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.