День матери 2020: Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на "Курьер.Среда.Бердск"

Ко Дню Матери, который будет отмечаться в России 24 ноября, мы объявляем традиционный проект, посвященный самому важному человеку на земле - маме! Ждем фото! Спешите!

24 ноября мы будем отмечать День матери. Мы объявляем уже ставший традиционным фотомарафон на сайте курьер-среда.

Мы ждем от вас фотографию мамы, причем мама может быть современной (фото последних лет), а можете присылать маму молодую (снимки из семейных альбомов, где вы еще маленький рядом с самым близким человеком)! Фотографии могут быть разными – портреты, жанровые, неожиданные, селфи с мамой, мама в кругу детей/внуков/семьи. Главное – с вашей мамой!



24 ноября мы опубликуем фотомарафон на сайте kurer-sreda.ru, разместим в соцсетях групп сайта курьер-среда (контакт, одноклассники, инстаграм).

Это будет очень оригинальный подарок: подарите минуты радости самому себе и своим дорогим мамам.

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Моя мамочка!». Подпишите имя мамы и по желанию – фамилию. На фото можете быть и вы вместе с мамой.

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а также соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 20 ноября 2020 года.

Любимая мамочка Татьяна Алексеевна

Мама Алёна с бусинкой Катюшей

Наша мамочка Ирина Александровна

Моя мамочка Антонина Анатольевна

Моя мамочка Елена с внучей

Наша любимая мамочка Светлана

Моя мамуля

Бабушка Татьяна с внучкой Никой

Мама Рудис Елизавета

Моя мамочка Тамара

Татьяна Лютова

Бояркина Мария Фёдоровна 68 лет

Кулишкина Наталья

Любимая мама Наташа со своими доченьками