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Правительство выделило ещё 5,5 млрд рублей на материальную поддержку многодетных семей

11:20 11.11.2020 Фото: pexels
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Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё 5,5 млрд рублей на погашение ипотеки для многодетных семей

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Семьям с детьми помогут погасить ипотеку

Ещё 5,5 млрд рублей будет дополнительно направлено многодетным семьям на компенсацию платежей по жилищным кредитам. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

По инициативе Президента государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребёнок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма такой выплаты составляет 450 тыс. рублей.

В течение года на эти цели уже было выделено 35 млрд рублей. Дополнительное финансирование позволит поддержать ещё не менее 12 тысяч многодетных семей.

Вопрос обсуждался на заседании Правительства 29 октября. По словам Михаила Мишустина, льготы по ипотеке – одна из самых востребованных мер государственной помощи семьям с детьми.

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Источник: Правительство

жилищный кредит ипотека многодетные семьи поддержка семей Михаил Мишустин
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