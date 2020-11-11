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По 2636 рублей с 5 ноября 2020 некоторые категории граждан получат на счета в виде пособия

09:59 11.11.2020 Фото: pixabay
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Размер компенсации на питание для беременных женщин и детей до двух лет составляет 936 рублей. Размер второго пособия разнится в зависимости от категории, под которую попадает женщина. Например, обычные семьи на детей в возрасте до трех лет получают по 800 рублей в месяц. А для одиноких матерей выплата составляет уже 1700 рублей.

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Обычные семьи на детей в возрасте до трех лет получают по 800 рублей в месяц
Сюжет: Все пособия Путина
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По 2636 рублей с 5 ноября 2020 некоторые категории граждан получат на счета в виде пособияКакие изменения в выплате пособия на ребенка и ежемесячной денежной выплате многодетным семьям действуют с 1 ноября 2020Ещё 339 новостей

Россиянам рассказали о перечислении денежного пособия на счет после 5 ноября. С этого дня определенные категории граждан начнут получать выплаты от государства. Об этом рассказали в региональных центрах социальной защиты населения, сообщает PRIMPRESS.

С 5 ноября в регионах начнется выплата сразу двух пособий. Во-первых, это будет ежемесячная денежная компенсация на полноценное питание беременным женщинам, а также детям в возрасте до трех лет. А во-вторых, будет выплата пособия на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания.

Например, в Ленинградской области деньги будут поступать на банковские счета матерей именно с 5 ноября.

Размер компенсации на питание для беременных женщин и детей до двух лет составляет 936 рублей. Размер второго пособия разнится в зависимости от категории, под которую попадает женщина. Например, обычные семьи на детей в возрасте до трех лет получают по 800 рублей в месяц. А для одиноких матерей выплата составляет уже 1700 рублей. Такая же сумма полагается на детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов.

Таким образом, в некоторых ситуациях размер выплаты с 5 ноября для граждан может составлять в совокупности 2636 рублей.

Ранее сообщалось, что единовременное денежное пособие в размере 18 тысяч рублей сможет получить часть российских семей в ноябре. При этом размер пособия будет выше у тех, на кого распространяется районный коэффициент.

беременным женщинам выплаты компенсация на питание пособия
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