Останутся ли деньги на пособия и выплаты в 2021-м: Счетная палата предостерегла Минфин, что могут и закончиться. А как же малоимущие?

В следующем году на выплаты по временной нетрудоспособности и в связи с материнством потребуются дополнительные средства.

Счетная палата предлагает Минфину рассмотреть вопрос о выделении ФСС межбюджетного трансферта из федерального бюджета

В следующем году на выплаты по временной нетрудоспособности и в связи с материнством потребуются дополнительные средства.

Переход ФСС на систему «прямые выплаты» несет в себе риски финансовой неустойчивости системы социального страхования, особенно в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации и экономического кризиса, вызванного коронавирусом.

По прогнозу Счетной палаты, в 2021 г. переход на «прямые выплаты» приведет к снижению объема средств для покрытия расходов по страхованию от ВНиМ.

Для выполнения социальных обязательств фонду либо понадобится поддержка федерального бюджета, либо он будет вынужден использовать накопленный резерв по взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний (НСиПЗ), что в свою очередь может создать риски уже для этого вида страхования.

Кроме того, возможность покрытия дефицита по одному виду страхования за счет другого законодательно сейчас не предусмотрена.

Счетная палата предлагает Минфину рассмотреть вопрос о выделении ФСС межбюджетного трансферта из федерального бюджета, позволяющего обеспечить в 2021 г. выплаты по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Переход с «зачетного механизма» на «прямые выплаты» в России осуществляется с 2012 г. Механизм до сих пор считается пилотным и реализован пока что в 77 регионах, в том числе и в Приморье.

Суть «прямых выплат» заключается в следующем: в рамках «зачетного механизма» при наступлении страхового случая (больничный, рождение ребенка и т.д.), работодатель сам выплачивал работнику положенные социальные пособия, а страховые взносы перечислял в бюджет ФСС за вычетом этих расходов. Если объем расходов работодателя превышал сумму начисленных взносов, подлежащих уплате в бюджет ФСС, он обращался в фонд за возмещением средств на выплату пособий. По новой схеме фонд назначает и выплачивает гражданину пособия напрямую, минуя работодателя. За работодателем осталась только функция предоставить в ФСС необходимые документы на выплату пособия его работнику.

Источник: konkurent