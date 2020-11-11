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12 ноября 2020 - день Зиновия и Зиновии или день рыбаков и охотников. Приметы дня

06:00 11.11.2020 Фото: pxhere.com
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Рыбаки на Зиновия также отправлялись на лов. Если сети приходили полными, улов непременно отмечали пирушкой на берегу реки.

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На Руси на Зиновия и Зиновию отмечали праздник рыбаков и охотников

12 ноября - день  памяти священномученика Зиновия
Дата по старому стилю: 30 октября.
В этот день отмечается память священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры — мученицы Зиновии, живших в 3 веке в Каппадокии. Зиновий и Зиновия родились у благочестивых родителей, которые воспитали их в христианской вере. Брат и сестра рано остались сиротами и решили раздать свое наследство бедным, посвятив жизнь служению Богу. В награду за такой поступок Зиновий получил дар чудотворения – он мог молитвой исцелять больных. Жители города избрали святого своим епископом. Когда при императоре Диоклетиане начались гонения на христиан, Зиновия вызвали на допрос, но несмотря на угрозы и пытки он не отрекся от своей веры.

Сестра мученика, Зиновия, узнав, что ее брат страдает за Христа, тоже поспешила на судилище, где призвала язычников подвергнуть истязаниям и ее как христианку. Правитель сначала пытался убедить девушку в том, что ей следует поклониться идолам, но встретил отказ и приказал убить обоих — брата и сестру.

На Руси на Зиновия и Зиновию отмечали праздник рыбаков и охотников. Охотники, собираясь в этот день за зайцами, собирались пировать в одну избу. Нужно было непременно поймать хотя бы одного зверя, которого называли именинным, иначе охота на протяжении всего года могла быть неудачной. Поэтому говорили: «Коня положи, да зайца уходи». В то же время истинная ценность такой добычи была невелика, и об этом всегда помнили: «Цена зайцу — две деньги, а бежать — сто рублев».

Рыбаки на Зиновия также отправлялись на лов. Если сети приходили полными, улов непременно отмечали пирушкой на берегу реки.

Кроме того, этот день называли Синичкиным праздником, поскольку именно к Зиновию прилетали все птицы-зимники, в том числе синицы, снегири, свиристели. Дети под руководством взрослых начинали мастерить и развешивать кормушки. При этом говорили: «Подкорми птиц зимою — послужат тебе весною».

По поведению синиц судили о погоде: если они целыми стайками появлялись у дома — это предвещало скорые холода. Также знали: если синица свистит — это к ясному дню, если пищит — к ночному морозу.

Именины в этот день
Александр, Анастасия, Артем, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Семен, Степан, Терентий, Юлиан

Источник: calend.ru

Зиновий и Зиновия именины история праздник Синичкин день
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