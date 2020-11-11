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Квасим и солим овощи в ноябре 2020: 18 очень удачных и 3 даты под запретом для закваски и соления овощей по лунному календарю

02:00 11.11.2020 Фото: lunnyesutki.ru
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Благоприятные дни лунного календаря для квашения овощей на ноябрь 2020:  13 ноября (29 -й лунный день), 15 ноября (1 -й лунный день), 16 ноября (2 -й лунный день).

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Когда квасить овощи по лунному календарю

Квасить овощи лучше на растущую Луну - в первую или вторую четверти.

Благоприятные дни лунного календаря для квашения овощей на ноябрь 2020
13 ноября (29 -й лунный день), 15 ноября (1 -й лунный день), 16 ноября (2 -й лунный день), 21 ноября (7 -й лунный день), 22 ноября (8 -й лунный день), 27 ноября (13 -й лунный день), 28 ноября (14 -й лунный день), 30 ноября (16 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для квашения овощей на ноябрь 2020
14 ноября (30 -й лунный день), 17 ноября (3 -й лунный день), 18 ноября (4 -й лунный день), 23 ноября (9 -й лунный день), 25 ноября (11 -й лунный день), 26 ноября (12 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для квашения овощей на ноябрь 2020
19 ноября (5 -й лунный день), 20 ноября (6 -й лунный день), 24 ноября (10 -й лунный день)

Плохие дни лунного календаря для квашения овощей на ноябрь 2020
11 ноября (27 -й лунный день), 29 ноября (15 -й лунный день)

Самые плохие дни лунного календаря для квашения овощей на ноябрь 2020
12 ноября (28 -й лунный день)

квашение овощей лунный календарь
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