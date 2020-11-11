Полнолуние ноября 2020: 5 ритуалов на полную Луну 30 ноября

Луна имеет большое влияние на нас на Земле

Полная луна всегда была символом трансформации, и многие ведьмы произносят заклинания во время этой лунной фазы.

Ведьмы на протяжении всей истории проводили ритуалы для полнолуния чаще, чем для празднования любых других лунных фаз.

Какие заклинания Полнолуния используются?

Заклинания Полнолуния включают заклинания проявления для исцеления, денег или любви.

В Фессалии даже было записано, что ведьмы практиковали извлечение сока луны при полном лунном свете, известное как вытягивание луны.

Мы видели это в фольклоре многих культур, возможно, наиболее примечательной является история ликантропии или проклятия оборотня.

Хотя я не придерживаюсь традиционных практик, я признаю силу луны.

Если мы посмотрим на холодные научные факты, мы увидим, что Луна имеет большое влияние на нас на Земле.

Гравитационное притяжение Луны влияет на приливы и отливы в нашем океане.

Луна может не влиять на людей в той степени, в которой это природное явление, но мы состоим в основном из воды, и мы все еще чувствуем ее влияние.

Сегодня, в современном колдовстве, многие ведьмы все еще заряжают свои кристаллы при полной луне.

Ведьмы очищают свои камни от любой остаточной энергии, которая больше не обслуживает камень или его владельца, и собирают высшие вибрации луны.

Существует также практика сбора волшебной лунной воды, иногда приправленной травами и чарами, в качестве инструмента для дальнейшей работы с заклинаниями.

Ковены, которые работают вместе, организуют собрания в полнолуние, обнаруживая, что это хорошее время для работы с заклинаниями, которая, как считается, лучше всего работает в большом количестве людей.

Ниже приводится мой личный ритуал трансформации и исцеления при полной луне.

Как и все заклинания, возьмите какие услуги вы и оставьте все остальное.

Не существует единственно верного способа практиковать магию.

Нет ничего плохого, если вы разместили это намеренно.

Вам не нужно быть религиозным, чтобы молиться, и вам, конечно, не нужно быть ведьмой, чтобы колдовать при свете луны.

При этом вам не нужно идеально практиковать заклинание, как написано, с материалами, перечисленными в вашем источнике.

Магия исходит изнутри, это то, что вы из нее делаете.

Вы пишете свои правила, вы устанавливаете свой собственный стандарт; красота заклинания в том, что оно уникально для каждого человека.

Вот пять заклинаний Полнолуния и их ритуалы, которые стоит попробовать:

1. Заклинание полнолуния: заклинание перезарядки

Найдите место на природе для выполнения заклинания.

Я бы посоветовал, чтобы это было где-нибудь снаружи, откуда открывается вид на саму луну.

Тем не менее, я знаю, что у некоторых людей ограниченное пространство, и давайте будем честными после долгого дня, когда мы просто хотим побыть в комфорте своего дома.

В таком случае найдите свой любимый стул у окна или сядьте на ступеньки крыльца.

Вы хотите видеть луну, если можете или, по крайней мере, находитесь на пути получения ее энергии.

2. Заклинание полнолуния: заклинание высвобождения

Зажги свечу.

Я бы посоветовал это быть простой чайной свечой; это было бы очень мощное заклинание, если бы у вас было время, чтобы свеча сгорела до конца, поэтому я бы держался подальше от большой, громоздкой свечи.

Если он вам подходит, попробуйте вместо него ароматическую палочку.

Когда вы зажигаете пламя, определите свое намерение. Произнесите это вслух или мысленно настолько твердо, насколько можете; не оставляйте места для интерпретации.

Найдите то, что вы хотите проявить в этом лунном цикле, и то, что вы можете отпустить, больше не делает вас счастливым.

3. Заклинание полнолуния: исцеляющее заклинание.

Ведение журнала - один из наших самых мощных инструментов, о котором так часто забывают!

Напишите на листе бумаги или в блокноте все, что вы можете придумать, исходя из установленных вами намерений.

Нарисуйте свою идеальную жизнь, если вы художник, составьте список, если хотите оставаться организованным.

Создайте на странице свое лучшее выражение того, как вы хотите, чтобы ваша жизнь выглядела, даже если это кажется странным.

Если вы хотите выздороветь, опишите на этой странице, как этот процесс выздоровления выглядит для вас.

Присутствует ли прощение или лучше сосредоточиться на перерезании пуповины? Вы просите исцелить свои наследственные травмы или энергии, которые вы не можете точно определить? Напишите о том, что вы готовы освободить от своей жизни.

4. Заклинание полнолуния: заклинание внутреннего ребенка

Произнесите молитву, чтобы это заклинание подействовало.

Если у вас есть высшая власть, это прекрасное время, чтобы наладить с ними связь.

Однако вам не нужно верить во что-то еще, чтобы молиться. Молитесь себе, если вас не утешает внешний источник.

Лично мне нравится молиться своему внутреннему ребенку; им больше всего нужно исцеление.

Определите себя в том возрасте, в котором вы получили травму, и скажите им, что им нужно услышать, чтобы пережить свою боль.

Раскройте им будущее, дайте им совет, который вы хотели бы знать.

Этот ваш призрак все еще живет внутри вас, и очень важно встретиться с ним лицом к лицу.

5. Заклинание полнолуния: заклинание заземления.

Закончите заклинание.

Найдите минутку, чтобы заземлить себя. Вы чувствуете потребность плакать? Позвольте себе в этот момент пройти через это освобождение.

Вы имеете право на свои чувства, вам разрешено горевать о любой боли, которую вы чувствуете.

Эти слезы представляют собой энергию, покидающую ваше тело.

Если вы находитесь на улице, снимите обувь и поставьте ступни на землю.

Обратите внимание на то, как земля ощущается под вами, на безопасность, которую вы чувствуете на земле.

Дыхание ровное. Даже прослушивание посреднической дорожки (я предлагаю Рэйки через прокси-видео) может быть мощным.

Когда будете готовы, прекратите заклинание. Поблагодарите луну за ее энергию, поблагодарите того, кому вы молились, и сложите бумагу / закройте свой блокнот.

Сдавайтесь и верьте, что грядет лучшее для вас.

Источник: yourtango.com