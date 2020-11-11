Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 ноября 2020 в России и мире

• Праздник заквашенных
• День экономиста в России
• День окончания Первой мировой войны
• День написания бумажных писем
• День офтальмолога в России
• Всемирный день оригами (World Origami Days)
• Международный день энергосбережения (International Day of Energy Saving)
• Всемирный день мини-лыж
• День работника восстановительного поезда
• День памяти преподобномученицы Анастасии Римской
• День холостяков (Singles Day) - Китай
• День «метал-музыки» (National Metal Day) - США
• День десертного мороженого (National Sundae Day) - США
• День независимости - Польша
• Начало карнавального сезона - Германия
• День ветеранов (Veterans Day) - США
• Фестиваль духовной музыки и искусства (Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra) - Италия
• День памяти павших (Remembrance Day) - Великобритания, Франция, Канада
• День святого Мартина (St. Martin`s Day) - Германия, Швейцария, Австрия
• День республики - Мальдивы
• День Конституции - Бутан
• День образования (National Education Day) - Индия
• День шоколадных палочек (Pepero Day) - Япония, Корея
• День независимости Картахены - Колумбия
• День перемирия в Первой мировой войне - Сербия
• Именины у Анастасии, Марии, Анны, Андрея, Афанасия, Василия, Виктора, Ивана, Кирилла, Алексея, Павла, Николая, Тимофея, Евгения
• Аврамий Овчар (Анастасия Овечница)
Важные даты
1765 – по инициативе Екатерины II основано Императорское Вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и домостроительства (ВЭО), одно из старейших в мире и первое в России научное экономическое общество.
1837 – открытие движения по первой железной дороге в России между Санкт-Петербургом и Царским Селом.
1842 – в Пльзене впервые подан новый сорт пива – Пильзнер.
1919 – от Риги латышскими частями при поддержке эстонской армии и британской эскадры отброшена немецко-белогвардейская Западная добровольческая армия под командованием князя Бермондт-Авалова, не признававшая независимости Латвийской республики.
1936 – в Англии впервые в мире по телевидению был показан прогноз погоды.
1974 – в один день двумя независимо друг от друга работающими группами американских экспериментаторов – под руководством Бертона Рихтера и Сэмюэла Тинга – были опубликованы сообщения об открытии новой элементарной частицы, впоследствии получившей название J/ψ-мезона.
1983 – калифорнийский студент Фред Коэн успешно завершил курсовую работу по созданию прототипа первого компьютерного вируса – программы, которая была способна к саморазмножению и распространению по сетям.
1992 – катастрофа Ан-22 под Тверью, погибли 33 человека. Это крупнейшая авиакатастрофа Ан-22 «Антей» в истории Тверской области.
2002 – авария на Балтийском вокзале (Санкт-Петербург) – неуправляемый поезд выехал на перрон, в результате чего погибли 4 и ранено 9 человек.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend