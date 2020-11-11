Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 ноября 2020 в России и мире

Список праздников России и мира 11 ноября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

Всемирный день оригами (World Origami Days)

• Праздник заквашенных

• День экономиста в России

• День окончания Первой мировой войны



• Всемирный день шопинга (World Shopping Day)• День написания бумажных писем• День офтальмолога в России• Всемирный день оригами (World Origami Days)• Международный день энергосбережения (International Day of Energy Saving)• Всемирный день мини-лыж• День работника восстановительного поезда• День памяти преподобномученицы Анастасии Римской• День фитнеса• День холостяков (Singles Day) - Китай• День «метал-музыки» (National Metal Day) - США• День десертного мороженого (National Sundae Day) - США• День независимости - Польша• Начало карнавального сезона - Германия• День ветеранов (Veterans Day) - США• Фестиваль духовной музыки и искусства (Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra) - Италия• День независимости - Ангола• День памяти павших (Remembrance Day) - Великобритания, Франция, Канада• День святого Мартина (St. Martin`s Day) - Германия, Швейцария, Австрия• День республики - Мальдивы• День Конституции - Бутан• День образования (National Education Day) - Индия• День шоколадных палочек (Pepero Day) - Япония, Корея• День независимости Картахены - Колумбия• День Лачплесиса - Латвия• День перемирия в Первой мировой войне - Сербия• Именины у Анастасии, Марии, Анны, Андрея, Афанасия, Василия, Виктора, Ивана, Кирилла, Алексея, Павла, Николая, Тимофея, Евгения• Аврамий Овчар (Анастасия Овечница)

Важные даты

1765 – по инициативе Екатерины II основано Императорское Вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и домостроительства (ВЭО), одно из старейших в мире и первое в России научное экономическое общество.

1837 – открытие движения по первой железной дороге в России между Санкт-Петербургом и Царским Селом.

1842 – в Пльзене впервые подан новый сорт пива – Пильзнер.



1843 – в Дании впервые опубликована сказка Ганса Кристиана Андерсена «Гадкий утёнок».1919 – от Риги латышскими частями при поддержке эстонской армии и британской эскадры отброшена немецко-белогвардейская Западная добровольческая армия под командованием князя Бермондт-Авалова, не признававшая независимости Латвийской республики.1936 – в Англии впервые в мире по телевидению был показан прогноз погоды.1974 – в один день двумя независимо друг от друга работающими группами американских экспериментаторов – под руководством Бертона Рихтера и Сэмюэла Тинга – были опубликованы сообщения об открытии новой элементарной частицы, впоследствии получившей название J/ψ-мезона.1983 – калифорнийский студент Фред Коэн успешно завершил курсовую работу по созданию прототипа первого компьютерного вируса – программы, которая была способна к саморазмножению и распространению по сетям.1992 – катастрофа Ан-22 под Тверью, погибли 33 человека. Это крупнейшая авиакатастрофа Ан-22 «Антей» в истории Тверской области.2002 – авария на Балтийском вокзале (Санкт-Петербург) – неуправляемый поезд выехал на перрон, в результате чего погибли 4 и ранено 9 человек.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend