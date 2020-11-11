Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 11 ноября 2020 в день Авраамия Ростовского

В старину в этот день праздник отмечали овчары: получив заработок, они гуляли до глубокой ночи, отсюда и пошло название "овчарный праздник", "овчарный день".

С этого дня начинали стричь овец

11 ноября (29 октября по старому стилю) православная церковь совершает день памяти преподобного Авраамия, архимандрита Ростовского.

Преподобный Авраамий, в миру Иверик, родился в X веке в городе Чухлома. Родители его были язычниками, сам же он после долгих размышлений принял христианство и в возрасте 17 лет крестился под именем Аверкий, а потом постригся в иноки с именем Авраамий.

Вскоре после этого святой переехал в Ростов и поселился в келье около озера Неро. В те времена в Ростовской области было много язычников, и преподобный усиленно трудился над обращением их в христианство. Недалеко от места жительства святого Авраамия было капище, где поклонялись каменному идолу Велесу (Волосу), который наводил страх на жителей Ростова.

Авраамий, желая искоренить остатки язычества, молил Господа Бога о даровании ему силы и благодати сокрушить идола. Однажды святому пришло видение, в котором перед ним предстал святой апостол Иоанн Богослов и дал ему жезл, увенчанный крестом, которым преподобный сокрушил идола.

Позднее на месте языческого храма святой основал обитель в честь Богоявления и стал ее настоятелем. Преподобный продолжал ревностно проповедовать христианство, благодаря чему крестились многие язычники. Всех приходящих в обитель святой принимал с любовью. Жизнь его была повседневным подвигом молитвы и труда: он колол дрова для пекарни, стирал одежды иноков, носил воду для кухни.

Многие под влиянием Авраамия принимали монашеский постриг, и братия обители увеличивалась. Видя возрастание и процветание монастыря, Ростовский епископ возвел Аврамиев монастырь на степень архимандритии, а преподобного поставил в архимандриты. С того времени Аврамий стал еще усерднее подвизаться, предаваясь посту и молитве.

Преставился святой около 1073–1077 году в глубокой старости и был погребен в храме Богоявления.

Также в этот день православные почитают святую преподобномученицу Анастасию Римляныню и преподобного Авраамия Затворника.

На Руси этот день называли "Настасьи-овечницы", "Настя-овчарница", "Настасья-стригальница", "Анастасия-овечница", "Анастасия-овчарница", "овчарный праздник", "овечница", "стригальницы", "праздник овчаров", "овчары", "Анастасия-узорешительница", "Авраамий", "Авраамий и Настасья". Анастасию считали заступницей овец, а Авраамия – покровителем овчаров.

В народе верили, что именно покровительство святой Анастасии защищает скот от болезней и спасает от волков. Крестьяне часто молились великомученице и приносили в поле, где пасутся овцы, иконы Анастасии и Авраамия. Реликвии считали надежной защитой от всех напастей, которые могут приключиться со стадом.

В этот день было принято рассчитываться с овчарами и угощать их пирогами из свежей муки. Овчары же, получив заработок, устраивали праздник и гуляли до глубокой ночи. Именно отсюда и пошло название "овчарный праздник", "овчарный день".

Несмотря на то, что часто пастухами становились уже люди в возрасте или больные, которые не могли в полную силу работать в поле, их очень уважали. Считалось, что овчар даже знается с лешим, который может как навредить стаду – например, погубить скотину, наслать на нее медведя или волка, так и помочь присматривать за ним. Так, чтобы сохранить свой покой, пастух должен был "наладить контакт" с лешим – пообещать ему не разорять леса и приносить съестное. Считалось, что за правильное поведение лесной дух мог даже помочь найти отбившуюся овцу.

Кроме того, с этого дня начинали стричь животных. По поверьям, прежде чем приступить к стрижке овец, хозяин или хозяйка должны были взять клочок шерсти и вложить его в ножницы, чтобы задобрить злых духов.

11 ноября строго нельзя грустить и злиться. Нужно постараться провести день в радости, получая только положительные эмоции. Не нужно обращать свой взор в прошлое, иначе не избежать неприятностей. Лучше подумать о будущем и загадать что-то хорошее, удача обязательно улыбнется.

Запрещено проводить время в компании малознакомых людей. Возможны ссоры на ровном месте. Но и оставаться одному в этот день тоже не желательно. Чтобы семья была крепкой и дружной, 11 ноября все её члены должны собраться вместе.

А еще не стоит чинить обувь и одежду. Отложите это на другой день, чтоб не привлечь в свою жизнь неудачи.

Были и погодные приметы. Так, если в этот день шел дождь, считали, что на Архангела Михаила (21 ноября) будет оттепель. Если облака плывут низко – похолодает. Если ночью будет иней – днем снега ждать не надо. Голуби воркуют – к хорошей погоде.

Источник: sputniknews izvmor